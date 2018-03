Juan Martín del Potro llegó a la final de Acapulco

Hoy 07:22 -

Juan Martin del Potro (6º preclasificado) derrotó al alemán Alexander Zverev, segundo favorito, por 6-4 y 6-2, y alcanzó la final del ATP 500 de Acapulco.

