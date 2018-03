“Hoy, a una persona que está por ser indigente le cobran Ganancias y eso no corresponde”

Hoy 20:40 -

Más de un centenar de contadores de Santiago del Estero participaron entre el viernes y sábado del taller sobre Liquidación de Ganancias en Trabajadores en relación de dependencia, organizado por el Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas y dictado por el Dr José Luis Sirena, tributarista experto en Derecho del Trabajo y Recursos de la Seguridad Social y Derecho Societario.

Sirena mantuvo un diálogo exclusivo con ELLIBERAL en el que habló sobre los cambios que se introdujeron en materia impositiva e impactan sobre los salarios de los trabajadores, sobre la fuerte presión impositiva a la que están sujetos los asalariados y, además, sobre las ultimas resoluciones de la Afip sobre Ganancias.





-¿Por qué ha cobrado tanta importancia este tema de la liquidación de Ganancias?

-Ganancias tomó relevancia en los últimos años sobre todo por la apertura de las paritarias a fines de 2005 donde los trabajadores comenzaron a tener aumentos de sueldos y por otro lado, para determinar el impuesto a las Ganancias empezaron a tener una diferencia entre lo que el trabajador gana y lo que necesita para obtener ese ingreso. Esos gastos no tuvieron la misma suerte, entonces fue generando una utilidad ficticia en los últimos años que muchos trabajadores que no pagaban ganancias pasaron a pagar Ganancias y hoy un trabajador con $29.900 de sueldo neto, unos $36.000 ya empieza a pagar impuesto a las Ganancias, un trabajador soltero sin carga de familia y no pueda deducir otra cosa.

Las deducciones se han restringido bastante, se ha achicado el tema de la edad de los hijos y todo eso hace que la carga fiscal sea más alta para el trabajador.





-¿Esto a partir de los últimos cambios del año pasado?

-Hubo dos leyes importantes que salieron una el año pasado y otra este año. La del 2017 sobre todo porque cambió muchas cuestiones en la cual se redujo sobre todo mucha posibilidades de deducción de conceptos del trabajador y muchas quedaron desactualizadas, o sea que para cuarta categoría, lo que es el régimen de retención podemos decir que falta mucho todavía por corregir para que quede como era en los año 90 que realmente funcionaba bien, pagaban personas que tenían ingresos muy altos. Por ejemplo hoy una persona que cobra el salario familiar está pagando impuesto a las Ganancias y no puede ocurrir porque una persona que cobra el salario familiar es para poder cubrir en este caso las necesidades básicas que tiene para que no entre en un estado de indigencia. Si a una persona que está por ser indigente le estamos cobrando impuesto a las Ganancias, la verdad que no corresponde.





-Eso deja mucho para legislar aún en materia impositiva…

-El Congreso tendría que modificar la legislación y decir que al menos de aquí a 10 años empecemos a aplicar un procedimiento como era antes de manera tal que solo los sueldos altos se les cobre e ir sacando a los trabajadores de clase media que están pagando impuestos que lamentablemente los hace perder ahorros, la posibilidad de comprar una vivienda, se le hace cuesta arriba. Está bien antes tenía que trabajar el padre de familia, pero hoy tiene que trabajar la señora, el hijo, todos para poder colaborar porque realmente con lo que es carga fiscal no solo de impuesto a las Ganancias sino que hay que tener en cuenta que un trabajador parte de su salario lo gasta en consumo, va al supermercado, paga servicios, ahí hay más impuestos. Si uno suma todos los impuestos que paga un trabajador al mes, en algunos casos llega al 50% y en otros los supera. O sea que lleva medio año de trabajar para poder cubrir los impuestos que se tienen. A eso hay que sumar luego que hay que comprar el alimento para vivir, la vestimenta, eso va aparte, queda en la otra mitad del año.





-¿Qué cambios fuertes se introdujeron en la liquidación de trabajadores en relación de dependencia?

-En lo que respecta a los últimos cambios tenemos una modificación a la legislación laboral, a la ley 27.430 en lo cual no cambió sustancialmente lo que es la Cuarta Categoría, sobre el trabajador en relación de dependencia, muy poco. Se agregó una deducción que falta reglamentar que es por asistencia social con un decreto del Poder Ejecutivo. Por otro lado una resolución 4189 y 4193 que están vinculadas a cambios con respecto a las fechas de presentación de las declaraciones juradas. Antes, el trabajador tenía tiempo para informar hasta enero los gastos que tenía y ahora es hasta el mes de marzo y el empleador tiene hasta abril para hacer la liquidación anual.





-¿Cuáles son las claves a tener en cuenta?

-Hay que tener muchas cuestiones en cuenta pero lo que agrava todo es la inflación porque las mismas tablas se actualizan año a año y es como que cambian los importes, cuando se tiene una cifra fija, se sabe que el mínimo no imponible, hasta 10 años es el mismo, pero ahora cambia. Las tablas del año pasado no las pudimos usar para este año entonces cambia todo, genera un control adicional que hay que hacer de actualizar tablas, sistemas y a veces es muy difícil poder programar algunas cuestiones que son tan complejas como las horas extras por ejemplo en la cual se estableció por una legislación que las horas extra hay una parte que está exenta, otra gravada, lo cual lleva a que hay que hacer determinados artilugios en los sistemas para poder liquidar en función a esos requisitos que pide la ley.