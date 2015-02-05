CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Marzo 2018
A LAS 22.45 EL SULTÁN-EL ADELANTO
Por El Liberal
Hoy 21:06 -
CANAL 7
10.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 CORSOS MUNICIPALES 2018
14.30 LA PEÑA DE MORFI
18.30 CINE. PROHIBIDO PASAR HÉRCULES VIGILA
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EL PLANETA DE LOS SIMIOS (R)EVOLUCION
22.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 EL SULTÁN-EL ADELANTO
00.45 CINE. EL TRANSPORTADOR 2
02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN, CON LUIS VENTURA
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
TELEVISIÓN PÚBLICA
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 EL PAÍS EN ESCENA
18.30 BIENALSUR. TRIÁNGULO TERRESTRE
19.30 LOS SUPERAGENTES BIÓNICOS
CANAL 9
13.00 TRIBUNA CALIENTE
15.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 CUCINARE
22.15 ME GUSTA TU CANCIÓN
23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET FEMENINO: COLÓN BORGES VS. RED STAR
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ARTESANOS
21.00 DULCE Y SALADO
21.30 LA TOCATA
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS. SP BELGRANO
CANAL 4
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
CINEMAX
04.34 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
07.09 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
07.32 OCÉANO DE FUEGO
10.10 LA MUSA
12.01 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
12.23 BATMAN. MALA SANGRE
13.43 PETER PAN
15.52 HERMOSAS CRIATURAS
18.15 LA LEYENDA DE HÉRCULES
20.03 CORAZÓN DE TINTA
22.00 PETER PAN
TCM
06.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.22 LA NIÑERA
08.47 LA NIÑERA
09.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.52 LA NIÑERA
11.17 LA NIÑERA
11.42 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME
14.09 TRIPLE IDENTIDAD
16.07 PODER ABSOLUTO
18.20 EL JUEZ
20.04 RÁPIDA Y MORTAL
22.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
23.56 HECHIZO DEL TIEMPO
TNT
06.43 TAN FUERTE Y TAN CERCA
09.04 ZATHURA
10.55 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
13.09 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
14.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
16.53 LA GRAN AVENTURA LEGO
18.48 MALÉFICA
20.30 ALFOMBRA ROJA DE LOS OSCARS
22.00 PREMIOS OSCAR
01.30 BUENOS VECINOS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
12.00 CHICAGO FIRE
13.00 CHICAGO FIRE
14.00 CHICAGO FIRE
15.00 CHICAGO FIRE
15.50 IT TAKES A KILLER
16.20 ELYSIUM
18.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
21.00 LOS VIGILANTES
24.00 JACK REACHER
STUDIO UNIVERSAL
09.00 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!
11.15 AMOR DE VERANO
13.00 VERANO DE SUEÑOS
14.45 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS
16.55 FORREST GUMP
20.00 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
23.35 PERFUME DE MUJER
02.50 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
A DÓNDE IR
ADATISE
(LIBERTAD 175)
+HOY, EL 11, EL 18 Y EL 25 DE MARZO, A LAS 21, SE PRESENTARÁ LA OBRA “LA FOTO” CON PABLO CABANILLA, EZEQUIEL CHÁVEZ, CLAUDIO RAMOS, JOEL CLOSS, GUSTAVO INFANTE Y BETIANA SANTILLÁN, DIRIGIDA POR EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.
RANCHO DOÑA MARÍA
(RUTA 64 PAMPA MÚYOJ)
DOMINGO 4, CACHUMBA Y ALEJANDRO VÉLIZ.
LA CARPA DEL HECHICERO
(CLODOMIRA)
DOMINGO 4, A PARTIR DE LAS 20, ACTUARÁN CACHUMBA Y ALEJANDRO VÉLIZ
FÓRUM
(PERÚ 511)
+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.
CINES
SUNSTAR
PANTERA NEGRA (3D):
DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)
04/03 - 15:30 (Cast) 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)
04/03 - 07/03 - 17:40 (Cast) 19:50 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
04/03 - 07/03 - 22:10 (Subt)
EL CAVERNÍCOLA (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
04/03 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
NOCHE DE JUEGOS (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
04/03 - 07/03 - 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
04/03 - 14:45 (Cast) 17:00 (Cast)
EL ROBO PERFECTO (2D): POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 07/03 19:15 (Subt)
OPERACIÓN RED SPARROW (2D):
SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
04/03 - 07/03 - 22:00 (Subt)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)
04/03 - 14:30 (Cast) 17:15 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER (2D): TERROR (+13 AÑOS)
04/03 - 07/03 - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER APTA 13 C/ RESERVA CASTELLANO 2D 20:30- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
PANTERA NEGRA
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS DÍAS)
LA FORMA DEL AGUA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D 18:00- (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS LOS DÍAS)