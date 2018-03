CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Marzo 2018

Hoy 21:06 -

CANAL 7

10.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 CORSOS MUNICIPALES 2018

14.30 LA PEÑA DE MORFI

18.30 CINE. PROHIBIDO PASAR HÉRCULES VIGILA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EL PLANETA DE LOS SIMIOS (R)EVOLUCION

22.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 EL SULTÁN-EL ADELANTO

00.45 CINE. EL TRANSPORTADOR 2

02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN, CON LUIS VENTURA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

TELEVISIÓN PÚBLICA

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 EL PAÍS EN ESCENA

18.30 BIENALSUR. TRIÁNGULO TERRESTRE

19.30 LOS SUPERAGENTES BIÓNICOS





CANAL 9

13.00 TRIBUNA CALIENTE

15.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES





EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 CUCINARE

22.15 ME GUSTA TU CANCIÓN

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET FEMENINO: COLÓN BORGES VS. RED STAR

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ARTESANOS

21.00 DULCE Y SALADO

21.30 LA TOCATA

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS. SP BELGRANO

CANAL 4

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

CINEMAX

04.34 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

07.09 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

07.32 OCÉANO DE FUEGO

10.10 LA MUSA

12.01 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

12.23 BATMAN. MALA SANGRE

13.43 PETER PAN

15.52 HERMOSAS CRIATURAS

18.15 LA LEYENDA DE HÉRCULES

20.03 CORAZÓN DE TINTA

22.00 PETER PAN

TCM

06.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.22 LA NIÑERA

08.47 LA NIÑERA

09.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.52 LA NIÑERA

11.17 LA NIÑERA

11.42 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME

14.09 TRIPLE IDENTIDAD

16.07 PODER ABSOLUTO

18.20 EL JUEZ

20.04 RÁPIDA Y MORTAL

22.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

23.56 HECHIZO DEL TIEMPO

TNT

06.43 TAN FUERTE Y TAN CERCA

09.04 ZATHURA

10.55 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

13.09 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

14.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

16.53 LA GRAN AVENTURA LEGO

18.48 MALÉFICA

20.30 ALFOMBRA ROJA DE LOS OSCARS

22.00 PREMIOS OSCAR

01.30 BUENOS VECINOS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

12.00 CHICAGO FIRE

13.00 CHICAGO FIRE

14.00 CHICAGO FIRE

15.00 CHICAGO FIRE

15.50 IT TAKES A KILLER

16.20 ELYSIUM

18.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

21.00 LOS VIGILANTES

24.00 JACK REACHER

STUDIO UNIVERSAL

09.00 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!

11.15 AMOR DE VERANO

13.00 VERANO DE SUEÑOS

14.45 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

16.55 FORREST GUMP

20.00 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

23.35 PERFUME DE MUJER

02.50 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

A DÓNDE IR

ADATISE

(LIBERTAD 175)

+HOY, EL 11, EL 18 Y EL 25 DE MARZO, A LAS 21, SE PRESENTARÁ LA OBRA “LA FOTO” CON PABLO CABANILLA, EZEQUIEL CHÁVEZ, CLAUDIO RAMOS, JOEL CLOSS, GUSTAVO INFANTE Y BETIANA SANTILLÁN, DIRIGIDA POR EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.

RANCHO DOÑA MARÍA

(RUTA 64 PAMPA MÚYOJ)

DOMINGO 4, CACHUMBA Y ALEJANDRO VÉLIZ.

LA CARPA DEL HECHICERO

(CLODOMIRA)

DOMINGO 4, A PARTIR DE LAS 20, ACTUARÁN CACHUMBA Y ALEJANDRO VÉLIZ

FÓRUM

(PERÚ 511)

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.

CINES

SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D):

DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

04/03 - 15:30 (Cast) 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)

04/03 - 07/03 - 17:40 (Cast) 19:50 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

04/03 - 07/03 - 22:10 (Subt)

EL CAVERNÍCOLA (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

04/03 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

NOCHE DE JUEGOS (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

04/03 - 07/03 - 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

04/03 - 14:45 (Cast) 17:00 (Cast)

EL ROBO PERFECTO (2D): POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 07/03 19:15 (Subt)

OPERACIÓN RED SPARROW (2D):

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

04/03 - 07/03 - 22:00 (Subt)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

04/03 - 14:30 (Cast) 17:15 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER (2D): TERROR (+13 AÑOS)

04/03 - 07/03 - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER APTA 13 C/ RESERVA CASTELLANO 2D 20:30- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

PANTERA NEGRA

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS DÍAS)

LA FORMA DEL AGUA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:00- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS LOS DÍAS)