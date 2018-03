Hoy tendrá continuidad la primera jornada

Fotos ACTIVIDAD La primera fecha ofrece buenas atracciones.

La primera fecha del torneo Apertura denominado "Municipalidad de Santiago del Estero", que organiza a Federación Santiagueña Amateur de Hockey, tendrá continuidad hoy en canchas del Santiago Lawn Tennis y en el Club Old Lions.

Los primeros partidos comenzarán a jugarse desde las 8. En este horario se medirán los equipos de Mishqui Mayu HC con el Círculo SC en Mami Hockey. Luego a las 9 entrarán en acción Lugus HC ante Círculo Docente en Mami Hockey, y finalmente a las 10 en Intermedia jugarán CSEHC ante C. Clodomira HC.

Por otra parte, en cancha Old Lions, desde las 8 en Séptima División jugarán Green Sun ante C. Docente. A las 9 se medirán en Intermedia Ucse y CACC. A las 10 entrarán en acción (M) Los Dorados ante CACC. 16, (en M) Los Dorados con Green Sun. A las 17 en Primera de Caballeros, C. Docente Unión y Juventud, y cerrarán a las 18.30 en I., Caer C y Docente.