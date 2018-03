Fotos Campaña al Perú, protector del Perú, entrevista de Guayaquil

-

Desde Santiago de Chile, San Martín decidió seguir adelante con el plan continental. Fortaleció a su ejército, al que desde entonces llamó Unido. Contrató al almirante Cochrane para conducir a sus hombres hacia Perú por mar. Logró, con una estrategia de guerrillas, desarmar el aparato defensivo de la capital española de América, Lima.

Tomó la capital imperial y el 28 de julio de 1821 declaró la independencia del Perú, país que lo reconoce como su máximo héroe nacional.

Vale un artículo especial la gestión de nuestro Libertador como Protector de la Libertad del Perú y el efecto de sus encantos en las damas limeñas.

Fue San Martín quien soñó los colores de la bandera peruana. Y decidió viajar a Guayaquil, para vencer todas las resistencias de Simón Bolívar, y terminar la guerra de la independencia. Nunca se sabrá con exactitud que hablaron el 26 de julio de 1822, los dos libertadores, que junto a George Washington, fueron los más importantes hombres de la historia de América, según la definición de Bartolomé Mitre.

Ha quedado para la historia la carta que San Martín, luego de la decisión de retirarse del escenario político y militar en beneficio de Bolívar, le enviara al venezolano: "Le escribiré, no sólo con la franqueza de mi carácter, sino también con la que exigen los altos intereses de la América. Los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me prometía para la pronta terminación de la guerra. Desgraciadamente, yo estoy íntimamente convencido, o que no ha creído sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes con las fuerzas de mi mando, o que mi persona le es embarazosa".

Es nuestra opinión que el carácter megalómano del Libertador Bolívar impidió la colaboración entre ambos colosos de la historia, y eso prolongó la guerra de la independencia y sobre todo, generó conflictos civiles que se habrían podido evitar. Pero imaginar lo que hubiera pasado es una imprudencia de cualquier historiador.