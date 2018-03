La incomparable presencia de Nati

04/03/2018 -

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood también confirmó a los cantantes y compositores de las cinco canciones nominadas al Oscar que interpretarán los temas en el evento.

Mary J. Blige, también nominada a mejor actriz de reparto por "El color de la guerra", le pondrá su voz a "Mighty River".

Por otro lado, Sufjan Stevens cantará "Mystery of Love" de "Llámame por tu nombre"; Gael García Bernal, Miguel y Natalia Lafourcade (foto) interpretarán "Recuérdame", el tema central de Coco.

En tanto, Common y Andra Day cantarán "Stand Up For Something" de la biopic "Marshall"; y Keala Settle cantará "This Is Me", del destacado musical "El gran showman".