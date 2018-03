Actor de la serie "La Casa de Papel" no descarta sumarse al Bailando 2018

Fotos Jaime Lorente López "Denver" ya tiene miles de fanáticos en la Argentina.

Marcelo Tinelli ya admitió su fanatismo por la serie española "La Casa de Papel", que conquistó al público a través de la pantalla de Netflix, y anunció que la apertura de la nueva edición del Bailando girará en torno de esa trama. Pero no solo eso. La producción del certamen estaría considerando la posibilidad de sumar a la lista de participantes a uno de sus actores. Se trataría de Jaime Lorente López (26), el actor que interpreta a Denver, y que en la ficción muestra sus dotes de bailarín.

Durante una entrevista con el programa radial "Modo Sábado", que conducen Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek, en Radio Nacional, "Denver" admitió que aún no recibió la oferta, y dejó abierta esa oportunidad. "Si encajara por fecha y fuese viable, yo, encantado. Me apasiona el baile, me encanta bailar. Lo hago desde muy pequeño y me gusta mucho... Todavía no recibí noticia sobre eso, pero estamos abiertos (a recibirla)", dijo feliz con la idea de iniciar un nuevo camino laboral en Buenos Aires, según lo reprodujo el portal Ciudad.com.

Y sobre su paso por la aclamada serie, remarcó: "Por la repercusión, por supuesto que este trabajo es un antes y un después. Hay un reconocimiento a nivel mundial. Eso a uno lo llena de orgullo".