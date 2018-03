Todo lo que tienes que saber sobre los Premios Oscar 2018

Fotos Premios Oscar 2018.

La edición 90ª de los premios Oscar se celebra esta noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California y será presentada de nuevo por Jimmy Kimmel.

Toda América Latina podrá ver la ceremonia en su idioma original y doblado al español por el canal TNT. Estos son los horarios locales:

México: 19.00

Colombia: 20.00

Ecuador: 20.00

Perú: 20.00

Chile: 22.00

Argentina: 22:00

Brasil: 22:00

"La forma del Agua", del mexicano Guillermo del Toro, es la gran favorita con 13 nominaciones, aunque en la temporada de premios "Tres anuncios por un crimen" corre en ventaja.

Otras filmes que buscarán el trofeo principal del Oscar 2018: el de Mejor película, serán "Lady Bird", "Darkest Hour", "Get Out", "Phantom Thread", "Call Me By Your Name", "Dunkirk" y "The Post".

La campaña Time's Up contra el acoso sexual en la industria de Hollywood tendrá algún tipo de reconocimiento en la ceremonia, según los organizadores.

Por el Oscar a la mejor película en lengua extranjera compite "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, la segunda producción chilena postulada después de "No", de Pablo Larraín, que lo hizo en 2013. Su estrella, la actriz trans Daniela Vega, subirá al escenario a presentar un premio.