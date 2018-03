Fotos JERARQUÍA. Diego Jara reapareció ayer tras superar un desgarro y demostró que es un jugador de mucha calidad. Para Central es clave.

05/03/2018 -

Con la felicidad lógica por sus goles y el triunfo, Diego Jara salió sonriente del vestuario. Pero puso al equipo en primer plano. "Hacer goles me pone contento, pero yo siempre pienso más en el equipo. Uno depende de los compañeros, de todo lo que hacen para que uno esté en el arco de enfrente. Fue una buena asistencia de Ortega, que me deja mano a mano y por suerte entró. Uno solo no gana los partidos, sino todos juntos", dijo. Sobre el partido, opinó: "Intentamos tener la pelota la mayor cantidad del tiempo, circular, jugar, y a veces el rival no te deja. Esta vez nos tocó hacer los goles de contra, pero es un arma que también nosotros la tenemos bien aceitada porque cuando vamos a jugar de visitante a veces nos toca pararnos bien y salir rápido".

"Tuvimos dos o tres ocasiones más, creo que en el primer tiempo debimos irnos un gol más arriba, pero no lo hicimos. Manejamos la pelota cuando pudimos. Después ellos nos complicaron con algunos pelotazos y un tiro libre, después fue todo de nosotros. Fuimos justos ganadores", completó.

Jara destacó la importancia de conseguir goles rápidos: "Para nosotros fue lo mejor, porque siempre los equipos nos vienen a jugar de contra, nosotros hacemos todo el desgaste y después, si te convierten, es el doble de sacrificio. Pero nosotros ya maduramos en eso".

Por último, habló de su sociedad con Héctor Cuevas. "En algunas cosas somos parecidos pero él es más nueve de área. Por ahí es más de hacer el trabajo sucio y yo quedo alrededor libre. Nos vamos entendiendo bien porque más allá de entrenar juntos, a veces venimos a tomar mate o nos juntamos a comer y eso nos hace conocernos más porque vamos charlando cosas que después llevamos a la cancha. Cuando nos acoplamos bien, somos importantes para el equipo", finalizó.