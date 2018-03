Racing ganó un partido durísimo

Fotos DEFINICIÓN. Ricardo Centurión volvió a marcar y esta vez fue para que la Academia sume tres puntos claves.

Racing Club se impuso anoche ante Vélez por 2-1 y logró el quinto triunfo consecutivo en la Superliga en un partido caliente que le dio continuidad a la 18º fecha.

No iban cuatro minutos cuando Lautaro Martínez, otra vez de cabeza y después de otra pelota parada, abrió el marcador en el Cilindro de Avellaneda, donde estuvo otra vez Jorge Sampaoli.

La rápida ventaja lo aflojó al local, que perdió la pelota y le permitió crecer a la visita. Y quien también creció fue Juan Musso, la figura del encuentro, que en el primer tiempo le sacó un terrible cabezazo a Fabián Cubero y un derechazo de Matías Vargas que se metía junto al palo.

También llegarían los errores de Patricio Loustau, quien será el árbitro de la Supercopa Argentina entre Boca y River.

El juez no vio un claro penal de Hernán De la Fuente a Martínez y en el segundo tiempo tampoco vio otra falta a Ricardo Centurión dentro del área. Todo con el partido 1-0. Después lo iba a sufrir el Fortína.

Mauro Zárate, de cabeza, le puso paridad y justicia al duelo cuando iban 12 del complemento. Antes se había perdido un mano a mano con Musso. Nicolás Domínguez estuvo cerca del segundo después de una gran maniobra de Vargas.

A los 18, los dos se quedaron con 10. Bien la expulsión a Lisandro López y exagerada la de De la Fuente.

No pasaba mucho y Racing tiene una virtud: con poco hacer mucho. Y se durmió Braian Cufré, Augusto Solari asistió a Centurión y de cabeza metió su cuarto gol consecutivo.

Ya sin Zárate en cancha (el cambio sorprendió a todo el mundo), Musso se volvió a lucir después de un tiro libre de Lucas Robertone. En el final volvieron las equivocaciones de Loustau, otra vez exagerado para mandar antes al vestuario a Cufré (40) y Sigali (44).

Racing aguantó los últimos intentos de Vélez y volvió a festejar, algo a lo que parece haberse acostumbrado. Está cuarto, en zona de clasificación a Copa Libertadores.

Mérito visitante

Lo que no se entiende es cómo Vélez está vigésimo jugando de la manera que juega. Porque puede que el equipo del Chacho tenga problemas defensivos pero no cualquiera le genera la cantidad de situaciones que le generó el Fortín a la Academia. Si no le sacó ni un solo punto fue por la estupenda actuación que tuvo Musso, quien evitó al menos cuatro goles con sus atajadas. Cubero, el Monito Vargas, Zárate -autor del empate - y Robertone padecieron su gran noche.

Las expulsiones opacaron un poco el partido, sobre todo porque tres de las cuatro estuvieron mal aplicadas. Solo la del Licha López merecía la roja.

El goleador de Racing Club Lautaro Martínez sostuvo que en ‘este momento’ de su corta carrera ‘en lo único’ en lo que está mentalizado ‘es en mejorar día a día’, y con ello rehuyó una vez más responder si tiene en mente incorporarse en breve al seleccionado argentino, ya que hoy concurrió a observarlo por cuarta vez en poco más de un mes el técnico Jorge Sampaoli.

‘Personalmente trabajo para mejorar y darle todo a Racing. Vélez es un equipo joven que corre mucho y nosotros veníamos de un desgaste muy grande en la Copa Libertadores ante Cruzeiro’, admitió Martínez.

‘Pero me veo cada día mejor y dando todo día a día. Por eso estoy muy cansado. El fútbol argentino es así, con mucho roce’, explicó.