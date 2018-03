"Estoy meado por un elefante", manifestó con bronca Néstor Ortigoza

05/03/2018 -

"Es una mala racha que estoy pasando. Estoy meado por un elefante", manifestó el mediocampista de Rosario Central, Néstor Ortigoza, en referencia a su mal momento en el Súper Mitre Deportivo.

"Yo no vine a pasear a Central. No estoy gordo, estoy bien. Aunque ya sé que no voy a zafar de la crítica", continuó el ex San Lorenzo.

"Me hago cargo de lo que pasó ayer (por el sábado). Estuve entrenando bien en la semana y ayer me resentí de nuevo de la misma lesión", añadió sobre la dolencia que lo marginó en la derrota 2 a 1 frente a Godoy Cruz, acción que ocurrió minutos antes del inicio del encuentro.

"No voy a pedir disculpas, son cosas que pasan", confió.

Ortigoza adelantó que ayer le harán "estudios para ver qué pasó" y lo relacionó con una "lesión anterior".

"Tengo más ganas de jugar que cualquiera", cerró el ex Argentinos Juniors.