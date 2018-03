Old Lions fue subcampeón en el torneo Fundadores, en Cardenales

Fotos TRASPIÉ. A pesar de caer en la final, el elenzo azul dejó una buena impresión en suelo tucumano.

05/03/2018 -

Old Lions cumplió una muy buena actuación en Tucumán y fue subcampeón del Primer Torneo Interprovincial de tiempo reducido organizado por el club Cardenales. Del evento participaron Cardenales, Universitario y Lince de Tucumán, Universitario de Salta, Carlos Paz Rugby y Old Lions. En su debut, los viejos leones derrotaron a Lince por 19 a 14. En el segundo juego vencieron a Universitario de Salta por 28 a 17. Tras jugarse todos los encuentros, Universitario de Tucumán logró su lugar para la final de la Copa de Oro, en tanto que Old Lions y Cardenales quedaron igualados en puntos, por lo que definieron el restante lugar en definición por drops y allí el León estuvo mas certero. En el juego decisivo, "Uni" demostró su poderío y derrotó al León por 28 a 12 para ganar el título.

Más allá del traspié final, Old Lions volvió a exhibir un muy buen nivel que le permite ilusionarse.