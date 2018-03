"Los jóvenes están huérfanos de contención, y a merced de los que van a traficar con ellos"

05/03/2018 -

El Encuentro Anual de Catequistas Santiagueños (Encasa) 2018 convocó a cientos de servidores de todo el territorio provincial, quienes estuvieron acompañados por el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic, entre otros sacerdotes de la Iglesia local.

En exclusiva con EL LIBERAL, el prelado brindó detalles de las conclusiones obtenidas de este encuentro que duró dos días, pero además habló de la actualidad de los jóvenes, que hoy se ven desbordados ante una sociedad de consumo. Este testimonio fue brindado en el marco de un pedido por parte del obispo, de que la juventud se acerque a la Iglesia, para "salvarse y ayudar al prójimo".

"La presencia de los jóvenes es de destacar en este tipo de encuentros. Podemos decir que hay una linda y fuerte presencia juvenil en Santiago. Pero no nos debemos olvidar de los otros. El joven es un producto de la sociedad, y tiene todos los rasgos de la cultura del momento que estamos viviendo. Sabemos de las problemáticas familiares, sabemos que hoy hay mucha fragmentación de las familias, descubrimos tantos malos tratos, tantas ausencias y tanta orfandad, que nos lleva a ver a muchos jóvenes que están afectivamente desorientados, no tienen modelos de vida, porque no tienen lugares de contención, y entonces optan por caer en las tentaciones", sentenció el obispo diocesano.





Y agregó: "El tema de las drogas está muy fuerte, y muy arraigado. Lamentablemente tenemos muchos jóvenes que por su situación de vida están dispuestos a entrar en este camino y en ese sentido no hemos mejorado como sociedad. Nuestros jóvenes están muy huérfanos de un montón de modelos de vida, de contención. Entonces están a la merced de los que van a traficar con ellos. Lamentablemente debemos decir que no hemos avanzado mucho en la lucha; como Iglesia podemos dar respuesta, pero nos vemos superados". .