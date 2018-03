Deportista cayó al vacío mientras practicaba parapente en Mendo

Fotos ACTIVIDAD. El parapentismo tuvo dos víctimas fatales en los últimos 3 meses. Uno en Tucumán y ahora en Mendoza.

05/03/2018 -

Un hombre falleció tras caer al vacío mientras practicaba parapente en lo que fue el segundo caso de una muerte en esta actividad recreativa en poco más de dos meses, ya que a fines de diciembre una mujer murió en Tucumán también al caer en uno de estos vuelos.

Alexander Domínguez (57) practicaba parapente en el cerro Arco en Mendoza cuando cayó al vacío y murió porque el viento cerró su equipo y no alcanzó a activar el paracaídas de emergencia.

Al parecer, una ráfaga le cerró la vela a poco de despegar, informaron fuentes policiales. La víctima, que según trascendió contaba con amplia experiencia en la práctica de ese deporte, cayó al vacío cerca de las 20 e impactó contra las rocas.

La información llegó a las autoridades policiales después de un llamado al 911 y los efectivos que llegaron a la zona del accidente entrevistaron a integrantes de una empresa que trabaja con ese deporte.

Fue necesaria la colaboración de efectivos de la Patrulla de Rescate y el helicóptero sanitario para rescatar el cuerpo, que había quedado en una zona de difícil acceso.

Un amigo de Domínguez, Horacio Quiroga, despejó las principales dudas sobre el lamentable accidente, del que fue testigo. Aclaró que Domínguez no era ningún improvisado en la práctica del deporte. ‘Llevaba más de 30 años practicándolo’, señaló.

En diálogo con MDZ Radio, explicó que el viento y la poca luz que había a la hora del accidente (20 horas) le pueden haber jugado en contra. ‘Este era un parapente para gente con mucho conocimiento. Una ráfaga de viento le cerró el parapente y no alcanzó a hacer la apertura. No entiendo por qué no activó el paracaídas de emergencia’, se lamentó Quiroga.