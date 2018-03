Fotos Miopía en los niños (1ª parte)

05/03/2018 -

De acuerdo con razones médicas, se sabe que aproximadamente el 30% de los niños de edades comprendidas entre los 7 y 16 años sufren de miopía, mientras que en el 20% de dicha enfermedad se adquiere. Los niños que sufren de miopía no se quejan de problemas de visión, pero esta patología es fácil de ver desde el exterior: un niño no ve los objetos distantes, a menudo entorna los ojos al ver un objeto cercano, los ojos están constantemente en tensión. Por desgracia, es imposible curar completamente la miopía, pero es mucho más fácil prevenir su desarrollo o detener el proceso de la enfermedad en las primeras etapas de desarrollo. La razón por la cual los niños desarrollan la miopía es bastante obvia: la fatiga visual, un niño recibe no solo el trabajo escolar, sino también en casa. Después de todo, a casi todos los niños su tiempo libre le gusta pasar al frente de un monitor de ordenador que aumenta aún más el riesgo de defectos de visión. A pesar de que la miopía es una condición común entre los niños, la falta de un tratamiento adecuado puede conducir a consecuencias muy desagradables, incluyendo el desarrollo de la ceguera. Por eso es muy importante para prevenir el desarrollo de esta enfermedad, y en caso de que se produzcan, para detener la progresión y evitar la posibilidad de complicaciones. Con el desarrollo de esta patología, el niño puede ver claramente los objetos cercanos, pero los que están a una distancia, parece difusa y borrosa. En el desarrollo de la miopía se rompe refracción y antero posterior eje del ojo, lo que conduce a un alargamiento anormal del globo ocular. En miopía objetos que están lejos aparecen borrosos y borrosos. La forma de la deformación del globo ocular puede ser congénita o adquirida. En los niños en edad escolar se forma de la miopía adquirida, que es causada por la fatiga ocular excesiva diagnosticado con mayor frecuencia. Hay muchas razones por las cuales se pueden desarrollar miopía en los niños en edad escolar. A menudo, este defecto de visión es innata, pero en otros casos es diagnosticado junto a otras enfermedades del sistema visual. Los niños de 7 a 16 años la miopía se forman poco a poco, y con frecuencia es un defecto adquirido de la visión. Las principales causas de la miopía en niños en edad escolar sin por los siguientes factores: 1. La falta de atención a los órganos de la visión. 2. Tiempo prolongado en el ordenador y ver la televisión. 3. La deficiencia de vitaminas y minerales. 4. Mala postura. 5. La inactividad física. 6. Las alteraciones en el sistema nervioso: estrés, depresión. 7. La falta de iluminación en la tarea. 8. Las enfermedades del sistema visual: estrabismo, astigmatismo. 9. La herencia. Hay otras razones que pueden afectar el funcionamiento del sistema visual y provocar el desarrollo de la miopía en niños. A menudo la causa de esta dolencia es una enfermedad infecciosa o de origen infeccioso. En el desarrollo de la miopía puede afectar lesión de la medula, la escarlatina, el sarampión, la gripe, así como la escoliosis plana. Determinar la causa, lo que provoco el desarrollo de la miopía, el médico sólo puede hacerlo después de los resultados de la encuesta, la historia recogida. En cualquiera de los casos, es necesario tratar la miopía en sus primeros síntomas, ya que la falta de tratamiento oportuno y el impacto a largo plazo de los factores adversos en el sistema visual del niño puede conducir a la pérdida de la visión, incluso ceguera.