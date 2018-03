Francella le dio su apoyo a Darthés

05/03/2018 -

Los actores ya están acostumbrados a que cada vez que visitan un programa radial o televisivo se les pregunta por el escándalo del momento que, en este caso, tiene a Juan Darthés como protagonista tras las denuncias mediáticas por acoso sexual que realizaron las actrices Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.

Guillermo Francella no sólo sorprendió con su apoyo a Darthés, sino que se mostró molesto por la condena "con antelación", según señaló en un tenso diálogo con Tatiana Schapiro, la conductora de "Modo Sábado", de Radio Nacional, que reprodujo Teleshow.

"Hay una demanda tan grande de parte de ustedes (los periodistas) para que todos opinemos de todo... y chicos, la verdad, es un dolor de huevos, perdonen la expresión -afirmó-. Hay un tema delicado, sensible, pero cuando no sos protagonista de la situación no está bueno responder tocando de oído".

Y sin esconder su molestia le preguntó a la conductora qué pensaba ella sobre Darthés. "Un hombre que tiene tres denuncias de acoso no tiene que estar protagonizando una tira juvenil en El Trece. Es mi opinión", dijo Schapiro, a lo que Francella retrucó: "Bueno, lo condenaste ante la duda, con antelación, okey".

Luego aclaró: "Me gusta tener pruebas y que las denuncias se confirmen y que de verdad sean constadas. Y no me gusta que la gente responda tocando de oído. En una época vos eras inocente hasta que se comprobara su culpabilidad, y ahora sos culpable hasta que demostrás tu inocencia. Esto es lo que me genera enojo. Estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien con antelación".

Francella también recordó que sobre su programa "Poné a Francella", "dijeron que denigraba a la mujer, y no lo veo de esa manera. Al contrario: las actrices del programa (Florencia Peña, Andrea Frigerio, Cecilia Milone y la misma Julieta Prandi, entre otras) tenían un rol protagónico, con buenos papeles".

"Estoy de acuerdo en muchas cosas aunque a veces se subraya demasiado. Pero amerita el debate, conversar", remarcó.