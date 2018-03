Érica Rivas protagoniza la inquietante obra Matate amor

05/03/2018 -

La actriz Érica Rivas que quedó grabada a fuego en el inconsciente colectivo por su personaje de "María Elena" en la serie televisiva "Casados con hijos", que después brilló con su talento en "Relatos Salvajes", para la pantalla grande, el próximo 23 de marzo se subirá a escena con "Matate amor", la obra escrita por Ariana Harwicz que promete dar que hablar.

"En "Matate, amor" hay una madre, un bebé recién nacido y un marido. Si bien parece el modelo de una familia ideal, hay mucha infelicidad. Esa idea ha ocasionado tantos suicidios como el amor romántico. La idea de familia es algo muy perverso: gente sentada alrededor de la mesa, que te hace regalos en Navidad, casándose, bailando. A mí siempre me pareció una impostura, un ideal que mortifica, que genera infelicidad. La débil mental es una madre y una hija, ya no hay idea de familia posible porque ya el padre no existe, los hombres tampoco, no se arma la tríada, y después es la desintegración total, el estado de marginalidad, una madre y un hijo, pero ya mucho más border, más asociales. La idea de familia me parece una pretensión oscura", adelanta la autora.