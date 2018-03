Damián De Santo está listo para hacer "Morfi"

05/03/2018 -

El público está acostumbrado a ver a Damián De Santo en su papel de actor de telenovela. Pero hoy, el galán de 50 años irrumpirá en los hogares argentinos, como conductor del programa "Morfi, todos a la mesa", que hasta la semana pasada tenía a Gerardo Rozín al frente del envío.

Si bien ésta no es la primera vez para De Santo, sí es su debut en una pantalla caliente como la de Telefé, que compite en el minuto a minuto con los canales vecinos.

La primera experiencia de Damián como conductor fue en canal Infinito con "Lifeline", según recordó Primiciasya.

Precisamente, en una entrevista con ese portal, De Santo anticipó cómo vive esta nueva oportunidad televisiva.

"Tengo todas las expectativas, puse todos los sueños de conducir un programa. Se dio gracias a la oportunidad de Gerardo Rozín, a la productora y a Telefé. Estamos en cuarteles de invierno, guardando energías para el lunes 5 de marzo, a las 9.30, con este cambio solo o tal vez con muchos cambios más", comentó De Santo sembrando cierta intriga.

Y agregó con mucho entusiasmo: "Llega en mis 50 años. Muchas cosas que soñé y deseé de la profesión las cumplí. Venía deseando conducir un programa de este estilo. Gerardo lo vio, me lo propuso un tiempo y lo cerramos a fines del año pasado. Creo que estoy capacitado para hacer un programa cotidiano y diario. Dar la noticia desde otro lugar está bueno", agregó al respecto, sin que esto se emparente con un noticiero.

Por otra parte, confesó que tiene talentos para el arte culinario, y que su familia ya sabe de él: "Mi plato preferido para impactar a los invitados es el pollo al caramelo. Se lo hice a mi mujer y lo voy a hacer en el programa".

Acerca del cambio de rutina que significa hacer un magazine, De Santo admitió que no tiene mucha diferencia, en cuanto a horarios con la ficción. "Cuando hacemos tira, a las 8 de la mañana estamos listos para grabar y más cuando es invierno, que tenemos que aprovechar la luz del día. La energía va a estar".

Si bien tendrá a toda una producción para apuntalarlo en su papel de conductor, Damián De Santo ya anticipó en el programa radial "Por si las moscas", que no dejará de hacer las preguntas que a él le parezcan pertinentes. "Por supuesto que voy a hacer las preguntas que me paute la producción, pero no voy a dejar de hacer las preguntas que quiero hacer yo. La gente piensa distinto porque tiene diferentes familias, diferentes historias, diferentes experiencias. No te podés enojar porque alguien piensa diferente a vos", dijo en relación al famoso tema de "la grieta" política.

Además, esta nueva etapa de "Morfi, todos a la mesa" contará con el humor y la espontaneidad de Malena Guinzburg, mucha más cocina y las mejores recetas de la mano de Santiago Giorgini, todo el deporte con Ariel Rodríguez, la información policial con Paulo Kablan y la incorporación de Melina Fleiderman a la mesa periodística.

"Morfi, todos a la mesa" totalmente renovado, arrancará a las 9.30 hasta las 11.45, con nuevas secciones y grandes invitados.