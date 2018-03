Sandro llega hoy a la TV y la serie ya se vendió a toda Latinoamérica

-

La televisión argentina mostrará los secretos de la vida de Roberto Sánchez a través de 13 capítulos que se podrán ver, desde hoy, en Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 13, bajo el título "Sandro de América, la serie", escritos por Esther Feldman y equipo.

La vida del popular cantautor se mostrará claramente dividida en tres etapas y en cada una de las mismas, desde el período escolar hasta su muerte, la figura aparecerá rodeada por sus respectivos amores y escenarios característicos dentro de una narración realista vestida con una precisa reconstrucción histórica, con los protagónicos de Agustín Sullivan, Marco Antonio Caponi y Antonio Grimau, en cada etapa.

Los expertos dicen que la serie tiene el éxito asegurado, y en eso coinciden todos los canales de Latinoamérica que ya compraron el producto.

"Hay un público fanático de Sandro. Pero yo ya sabía qué es Sandro, más allá de Argentina. Cuando empecé a buscar biografías, me saltaron primero páginas de México, Colombia, Perú. Yo sabía que era fuerte, pero uno no dimensiona lo fuerte y lo grande que es en toda la región. La serie ya está vendida en casi todos los países de Latinoamérica", confió Juan Parodi, director de The Magic Eye, en una entrevista con Televisión.com.

Aunque la propuesta tiene solo 13 capítulos, éstos se emitirán en forma consecutiva, de lunes a jueves.

"Es una apuesta muy grande. Yo cuando miraba los capítulos en la isla de edición y vi los avances del siguiente episodio, me pareció un contenido muy fuerte, y creo que es bueno verlo al otro día. Porque la verdad que hoy en la Argentina una semana es mucho tiempo. Todos los días tenemos cuatro o cinco noticias muy fuertes, y tal vez se pierda. El hábito de consumo cambió, todos quieren ver todo lo más rápido posible. Me parece que es una apuesta atractiva, vamos a ver cómo resulta. La verdad que el contenido se defiende solo, pongas lo que pongas es un contenido que a mí me encanta, me siento muy orgulloso del producto que hicimos. Ojalá que a la gente le guste", adelantó Parodi.