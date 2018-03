Nazarena Vélez ya se muestra en público con su novio Leandro Camadi

Fotos La nueva pareja de Nazarena era amigo de su difunto marido.

05/03/2018 -

La vida amorosa de Nazarena Vélez logra siempre estar en la mira. Tras la trágica muerte de su marido, Fabián Rodríguez, la actriz protagonizó diferentes romances, unos más polémicos que otros. Esta vez, volvió a apostar al amor, y su elección la pone otra vez bajo la lupa. Está en pareja con Leandro Camadi, el exmarido de Samantha Farjat.

Pero a Nazarena poco le importan las opiniones ajenas. Así lo demostró junto a Camadi en el recital de La Beriso, adonde se dejaron ver muy juntos y felices.

"Le pidió mi teléfono a un periodista que tenemos en común y empezamos a hablar. Primero nos hicimos amigos, llevó a Thiago a ver a River, y con el tiempo, me conquistó", contó Nazarena, a Teleshow y señaló: "Me estoy dando la oportunidad de conocer a un hombre que, por primera vez desde la partida de Fabi, me genera sentimientos que había descartado de mi corazón".

En el inicio de la relación, después de escuchar la canción "Como olvidarme", de La Beriso, la pareja prometió que irían juntos a un recital de la banda de rock y lo cumplieron. Por eso, el público los encontró en medio de ellos.