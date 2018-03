"La forma del agua" ganó el Oscar 2018 como mejor película

Fotos Guillermo Del Toro se llevó 4 premios Oscar con "La forma del agua".

Hoy 07:25 -

La forma del agua se quedó con el premio a la mejor película en la edición 90 de los premios Oscar, que se llevó a cabo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Guillermo del Toro, además, ganó como mejor director. El filme también se llevó el galardón a mejor banda sonora y diseño de producción.

Frances McDormand fue elegida como mejor actriz protagónica por su trabajo en Tres anuncios por un crimen y Gary Oldman, en el rubro masculino, por su labor en Las horas más oscuras.

Coco fue otra de las grandes ganadoras de la noche. Se quedó con el galardón a mejor película animada y también se llevó el premio a mejor canción original por el tema "Remember me".

Por su parte, Chile recibió su primer Oscar con Una mujer fantástica, que triunfó en la categoría del filme extranjero.





Todos los ganadores

Actor de reparto: Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen)

Maquillaje y peinado: Las horas más oscuras

Diseño de vestuario: El hilo fantasma

Documental: Icarus

Edición de sonido: Dunkerque

Mezcla de sonido: Dunkerque

Diseño de producción: La forma del agua

Película extranjera: Una mujer fantástica

Actriz de reparto: Allison Janney (I, Tonya)

Corto animado: Dear Basketball

Película animada: Coco

Efectos visuales: Blade Runner 2049

Edición: Dunkerque

Corto documental: Heaven is a traffic jam on the 405

Cortometraje: The silent child

Adaptación cinematográfica: Llámame por tu nombre

Guion original: ¡Huye!

Fotografía: Blade Runner 2049

Banda de sonido: La forma del agua

Canción original: "Remember me", Coco

Director: Guillermo del Toro, La forma del agua

Actor protagónico: Gary Oldman, Las horas más oscuras

Actriz protagónica: Frances McDormand, Tres anuncios por un crimen

Mejor película: La forma del agua