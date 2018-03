Macri: "Estamos con graves problemas en la educación"

Hoy 10:35 -

El presidente Mauricio Macri recordó los malos resultados de las pruebas educativas Aprender, en medio del paro docente por 48 horas, y dispuesto la semana pasada por Ctera en rechazo al cierre de la paritaria nacional que se dispuso por decreto.

"Estamos con graves problemas en la educación, que no es la que todos soñamos", dijo el mandatario al abrir el ciclo lectivo en Corrientes, uno de los siete distritos en los que arrancan las clases, ya que en los 17 restantes no hubo acuerdo con los sindicatos.

Las pruebas Aprender 2016, revelaron que cinco de cada diez alumnos de colegios secundarios "no comprenden textos" y que esa misma proporción completa los estudios sin entender "los elementos básicos de matemática".

Con este panorama de fondo, dijo que le "dolió" compartir los resultados de las pruebas educativas porque "demostraron que estamos con problemas graves" y advirtió que eso indicaría que la generación no está preparada para "enfrentar los desafíos del trabajo". Macri dijo que la solución "no es esconder los resultados" y que "no hay que tener miedo a la verdad".

El Presidente eligió no confrontar con los sindicatos, en medio de la medida de fuerza, y dijo que no habría educación en el país si los maestros "no pusiesen el amor que ponen, la generosidad, la cercanía y el cuidado" en su tarea. "Nada sería posible sin los docentes", afirmó.