Incertidumbre en Yamaha para Rossi y Viñales

Fotos Maverick Viñales sobre la Yamaha M1 girando en Losail.

Hoy 10:46 -

"No encontraba nada de ritmo ni sensaciones y no podía apretar. No estoy pilotando a mi 100%. Estamos bastante lejos del nivel que podemos alcanzar, no me veo listo para la carrera", explicaba Maverick Viñales tras finalizar los tres días de test en Qatar en la quinta plaza.

El español no se encuentra cómodo con la M1, especialmente con la electrónica. Un tema que comparte con su compañero Valentino Rossi, aunque con matices. "Yamaha tiene que trabajar mucho con la electrónica, todo cambia mucho, no solo de una pista a otra sino de un día al otro y hasta de la mañana a la tarde”, asegura Valentino.

La incertidumbre con el rendimiento inquieta mucho a Yamaha. No saber qué rendimiento van a tener preocupa, y mucho. La irregularidad es mal aliado como dice Rossi pese a terminar segundo en las pruebas de Losail donde el 18 de marzo comienza el Mundial: “En dos semanas veremos dónde estamos porque ha habido muchas subidas y bajadas. El test de Qatar ha sido positivo y también el de Sepang, pero no estoy contento de Tailandia. Hay que estar satisfechos pero sabemos que de un circuito a otro la cosa cambia mucho”.