Mirá el primer trailer de "House Of Cards" sin Kevin Spacey

El primer trailer de la nueva temporada de la serie furor en el mundo, "House Of Cards", se presentó en la gala de los premios Oscar, y contó con la ausencia de Kevin Spacey, quien fue despedido luego de las denuncias de abuso sexual que recayeron sobre él.

El clip que apenas dura 45 segundos, se ve a la actriz Robin Wrigh, interpretando a Claire Underwood que enfrenta a las cámaras y dice: "We're just getting start" (Esto acaba de empezar) desde el despacho presidencial.

Netflix aprovechó la gala de los Oscar para publicar el adelanto de la última entrega de la serie, que todavía no tiene fecha de estreno.

