Desafío viral: ¿Podés ver al perro en la nieve?

Un nuevo desafío viral se volvió furor en las redes sociales: encontrar a un perro que se encuentra camuflado en la nieve.

La imagen fue publicado por Alice en Twitter y nunca imaginó la repercusión que tuvo su tuit: "Mi hermana tomó una Polaroid del perro en la nueve, pero se mezcla muy bien y..." escribió la joven.

En la publicación apenas se logran distinguir los ojos de la mascota, ya que el resto de su cuerpo queda disimulado por la nieve. El posteo consiguió más de 90 mil retuits y más de 300 mil likes.

My sister took a Polaroid of the dog in the snow but he blends in too well and pic.twitter.com/I3YrzgK2RD