El mensaje de Montiel a su novia: "Me arrepiento de corazón"

Maximiliano Montiel fue detenido en la tarde del lunes luego de que la Policía lograr intervenir su teléfono celular. El individuo está acusado de Nadia Arrieta, y de acuerdo con lo que le dijo a su novia, se arrepiente “de corazón”.

“Cuando sea el momento te voy a decir a dónde tenés que ir. Me van a pescar, pero por lo menos te voy a ver dos minutos. No voy a seguir corriendo, mi amor“, le dijo el individuo a su novia antes de ser apresado.

Y agregó: “No me dejes solo. Si Dios pudo perdonar… necesito que hagas lo que Jesús te pidió. Perdóname mi amor. Te necesito, te necesito tanto Cintia”.

En uno de sus últimos mensajes expresó: “Anoche mientras estaba ahí resguardado hablé mucho con Dios, esto no se va a solucionar fácil y no sé qué va a ser de mi vida. Me arrepiento de corazón y sigo adelante, te amo mucho”.