CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Marzo 2018
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN.
Por El Liberal
06/03/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA.
EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.00 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 SANDRO DE AMÉRICA, LA
SERIE
00.45 KARA PARA ASK
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 GRANDES DE NUESTRA CULTURA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.30 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DULCE Y SALADO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO (ESTRENO)
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. COMUNICACIONES
20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN )
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
23.30 ARABESC
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.04 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
06.28 CHARLIE. LA HISTORIA DE UN JUGUETE
08.23 CELULAR
10.11 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
10.36 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
12.22 EL TELE-GURÚ
14.40 PREMONICIONES
16.31 CELULAR
18.17 EL CONTRATO
20.03 LIKE DANDELION DUST
22.00 IN/MORTAL
TCM
06.34 ENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.14 LA NIÑERA
09.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.44 LA NIÑERA
11.09 LA NIÑERA
11.34 UNA RELACIÓN PELIGROSA
13.45 ST. ELMO’S FIRE
15.47 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
18.04 MISS SIMPATÍA
20.05 MUY PARECIDO AL AMOR
22.00 CORAZÓN DE CABALLERO
TNT
07.00 DUELO DE TITANES
09.02 TAN FUERTE Y TAN CERCA
11.18 EL SUPERAGENTE 86
13.15 RALPH, EL DEMOLEDOR
15.00 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR
15.02 GUARDIANES DE LA GALAXIA
17.17 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR
17.19 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
19.34 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR
19.36 TITANES DEL PACÍFICO
22.00 MALÉFICA
23.40 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
01.42 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY
UNIVERSAL CHANNEL
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
12.00 GRIMM
13.00 CHICAGO P.D.
13.50 IT TAKES A KILLER
14.20 JOHNNY ENGLISH
16.00 GRIMM
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 CHICAGO P.D.
22.00 CHICAGO P.D.
23.00 EL ATAQUE
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE
09.50 THE WIZ. LIVE!
12.05 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA
14.00 AMOR DE VERANO
15.50 CHIQUITO PERO PELIGROSO
17.50 UN NOVATO EN APUROS
20.00 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES
22.20 JIMI. EL COMIENZO
24.45 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES
A DÓNDE IR
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
+VIERNES 9, A LAS 22,
SOLES Y LUNAS PRESENTA
“DESDE EL ORIGEN”. UN
ESPECTÁCULO DE VOCES,
DANZA, TEATRO E IMÁGENES,
EN CONMEMORACIÓN DEL
DÍA DE LA MUJER. INVITADOS:
ROMINA CORTEZ (DANZA),
SANDRA CAMILETTI (TEATRO), Y
LA PARTICIPACIÓN DE DANZAS
CIRCULARESCÍRCULO
DE VOCES.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
+DOMINGO 11, 18 Y 25 DE MARZO,
A LAS 21, SE PRESENTARÁ LA
OBRA “LA FOTO” CON PABLO
CABANILLA, EZEQUIEL CHAVEZ,
CLAUDIO RAMOS, JOEL CLOSS,
GUSTAVO INFANTE Y BETIANA
SANTILLÁN, DIRIGIDA POR
EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+MARTES 13, A LAS 21.30,
MAGALÍ TAJES PRESENTARÁ SU
UNIPERSONAL “LOS OTROS”.
+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS
15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS,
EN VIVO, SE PRESENTARÁ
CON EL CAPITÁN TOPA. LAS
ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN
LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE
MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.
PLAZA LIBERTAD
(LIBERTAD E INDEPENDENCIA)
+MARTES Y JUEVES, DE 19.30 A
21, TALLER LIBRE Y GRATUITO
DE DANZAS FOLCLÓRICAS CON
ADELA DE SAAVEDRA Y MIGUEL
SERRANO.
CINES
SUNSTAR
PANTERA NEGRA (3D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
HOY AL 07/03 18:30 (Cast) 21:50
(Subt)
CINCUENTA SOMBRAS
LIBERADAS (2D): ROMANCE,
DRAMA (+ 16 AÑOS) HOY AL 07/03 -
17:40 (Cast) 19:50 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 07/03 - 22:10 (Subt)
EL CAVERNÍCOLA (2D):
ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 07/03 -
16:30 (Cast) 16:30 (Cast)
NOCHE DE JUEGOS (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 07/03 - 20:15 (Cast) 22:40
(Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL - 07/03 - 17:00 (Cast)
EL ROBO PERFECTO (2D):
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 07/03 19:15 (Subt)
OPERACIÓN RED SPARROW
(2D): SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
HOY AL 07/03 - 22:00 (Subt)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
HOY AL 07/03 - 17:15 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA CASA
WINCHESTER (2D): TERROR
(+13 AÑOS) HOY AL 07/03 - 20:00
(Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA MALDICIÓN DE LA CASA
WINCHESTER APTA 13 C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 20:30- 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
CINCUENTA SOMBRAS
LIBERADAS APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS
LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS
LOS DÍAS)
LA FORMA DEL AGUA A
PTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40
(TODOS LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO
ATP
CASTELLANO 2D 18:00-
(TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 18:30- 20:40-
(TODOS LOS DÍAS)