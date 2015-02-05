CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Marzo 2018

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN.

06/03/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA.

EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 SANDRO DE AMÉRICA, LA

SERIE

00.45 KARA PARA ASK

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 GRANDES DE NUESTRA CULTURA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.30 MUJERES DE NEGRO


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DULCE Y SALADO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO (ESTRENO)

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. COMUNICACIONES

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN )

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 ARABESC


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.04 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.28 CHARLIE. LA HISTORIA DE UN JUGUETE

08.23 CELULAR

10.11 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

10.36 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

12.22 EL TELE-GURÚ

14.40 PREMONICIONES

16.31 CELULAR

18.17 EL CONTRATO

20.03 LIKE DANDELION DUST

22.00 IN/MORTAL

TCM

06.34 ENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.14 LA NIÑERA

09.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.44 LA NIÑERA

11.09 LA NIÑERA

11.34 UNA RELACIÓN PELIGROSA

13.45 ST. ELMO’S FIRE

15.47 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

18.04 MISS SIMPATÍA

20.05 MUY PARECIDO AL AMOR

22.00 CORAZÓN DE CABALLERO

TNT

07.00 DUELO DE TITANES

09.02 TAN FUERTE Y TAN CERCA

11.18 EL SUPERAGENTE 86

13.15 RALPH, EL DEMOLEDOR

15.00 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

15.02 GUARDIANES DE LA GALAXIA

17.17 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

17.19 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

19.34 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

19.36 TITANES DEL PACÍFICO

22.00 MALÉFICA

23.40 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

01.42 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

UNIVERSAL CHANNEL

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

12.00 GRIMM

13.00 CHICAGO P.D.

13.50 IT TAKES A KILLER

14.20 JOHNNY ENGLISH

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 CHICAGO P.D.

22.00 CHICAGO P.D.

23.00 EL ATAQUE

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE

09.50 THE WIZ. LIVE!

12.05 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA

14.00 AMOR DE VERANO

15.50 CHIQUITO PERO PELIGROSO

17.50 UN NOVATO EN APUROS

20.00 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES

22.20 JIMI. EL COMIENZO

24.45 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES


A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+VIERNES 9, A LAS 22,

SOLES Y LUNAS PRESENTA

“DESDE EL ORIGEN”. UN

ESPECTÁCULO DE VOCES,

DANZA, TEATRO E IMÁGENES,

EN CONMEMORACIÓN DEL

DÍA DE LA MUJER. INVITADOS:

ROMINA CORTEZ (DANZA),

SANDRA CAMILETTI (TEATRO), Y

LA PARTICIPACIÓN DE DANZAS

CIRCULARESCÍRCULO

DE VOCES.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

+DOMINGO 11, 18 Y 25 DE MARZO,

A LAS 21, SE PRESENTARÁ LA

OBRA “LA FOTO” CON PABLO

CABANILLA, EZEQUIEL CHAVEZ,

CLAUDIO RAMOS, JOEL CLOSS,

GUSTAVO INFANTE Y BETIANA

SANTILLÁN, DIRIGIDA POR

EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+MARTES 13, A LAS 21.30,

MAGALÍ TAJES PRESENTARÁ SU

UNIPERSONAL “LOS OTROS”.

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS

15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS,

EN VIVO, SE PRESENTARÁ

CON EL CAPITÁN TOPA. LAS

ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN

LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE

MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.

PLAZA LIBERTAD

(LIBERTAD E INDEPENDENCIA)

+MARTES Y JUEVES, DE 19.30 A

21, TALLER LIBRE Y GRATUITO

DE DANZAS FOLCLÓRICAS CON

ADELA DE SAAVEDRA Y MIGUEL

SERRANO.


CINES

SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

HOY AL 07/03 18:30 (Cast) 21:50

(Subt)

CINCUENTA SOMBRAS

LIBERADAS (2D): ROMANCE,

DRAMA (+ 16 AÑOS) HOY AL 07/03 -

17:40 (Cast) 19:50 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 07/03 - 22:10 (Subt)

EL CAVERNÍCOLA (2D):

ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 07/03 -

16:30 (Cast) 16:30 (Cast)

NOCHE DE JUEGOS (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 07/03 - 20:15 (Cast) 22:40

(Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL - 07/03 - 17:00 (Cast)

EL ROBO PERFECTO (2D):

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 07/03 19:15 (Subt)

OPERACIÓN RED SPARROW

(2D): SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HOY AL 07/03 - 22:00 (Subt)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

HOY AL 07/03 - 17:15 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA CASA

WINCHESTER (2D): TERROR

(+13 AÑOS) HOY AL 07/03 - 20:00

(Cast) 22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LA MALDICIÓN DE LA CASA

WINCHESTER APTA 13 C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 20:30- 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS

LIBERADAS APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS

LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS

LOS DÍAS)

LA FORMA DEL AGUA A

PTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40

(TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO

ATP

CASTELLANO 2D 18:00-

(TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- 20:40-

(TODOS LOS DÍAS)

 
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