06/03/2018 -

SÍNTOMAS

Los síntomas de la miopía en niños en edad escolar se producen como resultado de la tensión del ojo. Los niños no siempre entienden que su visión se cae, por lo que durante mucho tiempo pueden no quejarse de disminución de la visión. En este caso, los síntomas de la miopía son obvios, y cada uno de sus padres puede notar en las primeras etapas. Cuando la miopía infantil arruina sus ojos, el niño frunce el ceño y parpadea a menudo. En el niño se reduce considerablemente la agudeza visual, y los objetos que están lejos los ve borrosos y distantes. Para examinar un objeto o un libro, el niño los acerca mucho a los ojos, porque solo en esta posición puede ver la página deseada o los objetos. Los síntomas típicos de la miopía son: 1. Dolor en los ojos 2. Fatiga ocular 3. Dolor de cabeza en la zona de la frente 4. Disminución de la agudeza visual 5. Aumento de lagrimeo Los síntomas de la miopía en niños en edad escolar empeoran por la tarde. A menudo pueden ser transitorios, que se manifiestan por periodos y desaparecen después de un buen descanso o el sueño. El niño con miopía no solo entrecierra los ojos (ambos o uno) durante la lectura de un libro o al ver televisión, sino que también a menudo se frota los ojos, porque hay una fuerte tensión y picor. En algunos casos, esta condición es diagnosticada por un médico oftalmólogo durante un examen médico de rutina. La miopía en los niños puede desarrollarse lentamente o con suficiente rapidez. Así que los médicos en oftalmología creen que la miopía de 0,5 dioptrías por año, es un defecto de progresión lenta, como lo es la corrección suministrada. En los casos en que la tasa es de más de 1 dioptría en un año, ya se puede hablar de una miopía progresiva, que se da en el contexto de una fuerte disminución de la visión que puede dar lugar a todo tipo de complicaciones, incluso la pérdida completa de la visión.

CONSEJO DE UN ESPECIALISTA

En el campo de la oftalmología, los expertos creen que la adecuada prevención de la miopía permitirá reducir varias veces el riesgo de su desarrollo. Hay algunas reglas básicas que los padres y los niños en edad escolar pueden seguir: 1. Restringir el acceso a la computadora y el televisor. Al niño se le debe permitir pasar tiempo en la computadora o la televisión, no más de 30 minutos al día. 2. Descanso para los ojos. Al realizar la tarea escolar o leer un libro, descansar cada 30 o 40 minutos. 3. Espalda recta. Al escribir, es necesario mantener la espalda recta. Al leer un libro, este debe estar ubicado a no menos de 40cm del ojo. 4. Una dieta adecuada y saludable. En la dieta del niño deben estar presentes frutas frescas, carnes y verduras. Es útil para los ojos el requesón, el pescado, los arándanos. Si el niño tiene deficiencia de vitaminas, se le pueden dar complejos multivitamínicos, ayudarlo con nutrientes esenciales, para mejorar y fortalecer el sistema inmunológico. 5. Cuidado de la vista. Los niños menores de 7 años tienen poco desarrollada la visión, por lo que es aconsejable no enseñarles a leer y escribir hasta los 5 años, ni permitírseles que pasen mucho tiempo en la computadora o el televisor. 6. La iluminación del lugar de trabajo del niño. Los médicos recomiendan, para realizar los trabajos escritos, solamente una lámpara de mesa. 7. Examen preventivo por un oftalmólogo. Para los niños de edad preescolar o escolar, se recomienda visitar a un oftalmólogo cada seis meses. Los padres tienen que entender que el sistema visual del niño está en constante evolución, por lo que el riesgo de desarrollar enfermedades de los ojos es varias veces mayor que la de un adulto. Si sigue la visión del niño desde la infancia, consulte a su médico con regularidad, para crear todas las condiciones para un crecimiento cómodo y saludable del niño, entonces el riesgo de miopía, así como de otras enfermedades, se reducirán al mínimo.