"Nos vimos superados a través de la actitud"

Para el entrenador de Boca Juniors su equipo no estuvo a la altura del juego y por ello se vio superado

06/03/2018 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto fue tan objetivo como duro a la hora de la autocrítica tras la derrota de anoche frente a Argentinos Juniors, y no solamente admitió que su equipo "jugó el peor partido del campeonato", sino que además juzgó que "faltó actitud".

"Jugamos el peor partido del campeonato y Argentinos nos superó en actitud y en juego. Los que ingresaron para reemplazar a otros futbolistas que estuvieron ausentes tienen las condiciones suficientes como para jugar en la primera de Boca. No hay excusas, y tampoco podemos quejarnos porque hayamos jugador en una cancha chica. Perdimos bien", reconoció el "Mellizo".

"Y en cuando a (Ramón) Ábila, lo único que puedo decir al respecto es que el nueve del equipo es Carlos Tevez y los demás pelean por un lugar", enfatizó.

Sobre el futuro inmediato, advirtió que no está pensando "en el partido con River del 14 de marzo, sino en Tigre, el rival del próximo fin de semana. Y lamento que anoche hayamos perdido una gran oportunidad de sacarle más ventaja a Talleres".

"Ellos conocen más la cancha que nosotros, el tamaño no nos favorecía, pero no es excusa; cuando no jugás bien, perdés.Ellos jugaron mejor", agregó el entrenador.

"Nos llevaron al juego de la presión, de correr, de no jugar. Nos superaron en eso, nos ganaban los rebotes. No podíamos hacer pie con la pelota. Cuando jugás mal y el rival te empareja corriendo, perdés", dijo Guillermo.

"Es obvio que, ante la ausencia de tantos jugadores por las lesiones que hemos tenido, el equipo lo sintió pero no es excusa. En otros momentos hemos cambiado y hemos ganado. Hoy (por anoche) Argentinos nos presionó bien, nos marcó bien y nos hizo los goles. Nosotros tuvimos apenas dos situaciones para marcar", aumentó la autocrítica.

"En el primer tiempo yo pedía que presionáramos y todo sucedía en campo nuestro. Entonces, quería alejar la pelota de nuestro arco y empezar a jugar en campo de ellos. Normalmente lo hacíamos con el juego, no pudimos y lo traté de hacer con la pelota larga (...). Sabíamos que el partido iba a ser trabado, luchado, muy marcado, y en ese escenario nos superaron", admitió.

Boca, entrenará a las 10 y a las 11.15 se abrirá la práctica a la prensa. Fernando Gago practicará de manera normal.