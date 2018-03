Ibarra renunció a la defensa de Cristina

06/03/2018 -

El abogado y ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra renunció ayer a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a una semana de haber asumido, en la causa en la que se la acusa de encubrimiento del atentado a la Amia. La renuncia fue confirmada por el propio Ibarra, a través de una carta que publicó en su cuenta de la red social Twitter, en la que sostuvo que lo hizo a los fines de evitar que se mezcle la causa del pacto con Irán con la tragedia de Cromañon, por la que fue destituido. Ibarra había asumido la defensa de la ex mandataria el lunes pasado, junto con el abogado Roberto Boico, quien según pudo saber Télam, seguirá trabajando en la representación de la ex mandataria. "Motiva esta decisión la información de que han puesto en marcha una operación mediática y política para golpear sobre CFK utilizando una vez más la tragedia de Cromañon a esos fines", sostuvo Ibarra en la carta que publicó en Twitter.