“A Central Córdoba vine con hambre de gloria y con ganas de volver a ser el mismo”

06/03/2018 -

Diego Jara arribó a Central Córdoba en calidad de refuerzo, luego de haber pasado un 2017 con poca actividad en Instituto producto de algunas lesiones y aseguró que cuando se le presentó la oportunidad, la aceptó por su "hambre de gloria".

"Cuando uno llega a algún club, lo hace con la mejor expectativa. Sabía que se armó un equipo con pretensiones de ascenso. Hay compañeros de mucha trayectoria y hay chicos con mucha técnica que se complementan bien. Vine a Santiago pensando en que las cosas me iban a salir bien. Vine con hambre de gloria y con ganas de revertir mi pasado y volver a ser el mismo", aseguró el delantero.

El ex Unión de Santa Fe, confió que no se puso como meta ser el goleador, sino aportar lo suyo para poder lograr el gran objetivo

"No me interesa cuántos goles puedo convertir. Lo que importa es que el equipo gane. En este plantel no hay envidia, todos tiramos para todos lados. Por suerte en este plantel, como pasa habitualmente en el fútbol hay ego, y aquí eso no pasa", finalizó el delantero.