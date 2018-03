Diego Jara, de un retiro prematuro a ser el goleador del Ferroviario

Fotos MODELAJE. El delantero de Central, Diego Jara no tuvo problemas para posar ante las cámaras de EL LIBERAL y se manifestó siempre de buen humor.

06/03/2018 -

Central Córdoba atraviesa un gran presente en el Torneo Federal A, donde es puntero en la Zona B y se encuentra a un punto de la clasificación al Pentagonal Final por un ascenso al Nacional B. Todo eso se logró después de la victoria 2-0 ante Sportivo Belgrano, con los dos tantos convertidos por Diego Jara.

El delantero nacido hace 34 años en Concordia, Entre Ríos, que llegó esta temporada como refuerzo, es el goleador de Central Córdoba y uno de los más reconocidos por la hinchada del Ferroviario, algo que el propio jugador admitió disfrutar.

Sin embargo, no todo fue color de rosas para Jara, quien en su visita a la redacción de EL LIBERAL, reveló que a los 17 estuvo cerca de abandonar el fútbol.

"Soy hijo único y mi mamá sufría de reuma y de artrosis y con el tiempo se fue complicando. Todo lo que mi vieja hizo por mí cuando era chico, como bañarme y vestirme, con el tiempo yo lo tuve que hacer a ella desde los 16 años porque ya no podía caminar, reveló Diego Jara.

"Cuando a ella le tocó irse al cielo, yo no quería saber más nada con el fútbol. Después mi familia, amigos y compañeros nunca me dejaron solo y me insistieron. Cuando llegaba la noche, me largaba a llorar pero me levantaron y arranqué de vuelta", amplió.

Superado ese triste momento, Jara debió atravesar otros obstáculos hasta que le llegó su oportunidad en Patronato de Paraná.

"Después de salir campeón de la liga de Concordia en varias oportunidades y de lograr ascensos del Federal C al B, me enfrenté a Patronato de Paraná y desde allí comenzaron una lucha junto con Crucero del Norte para contratarme".

"Tenía 23 años cuando llegue a Patronato y pude aprender muchas en el camino y trato de seguir aprendiendo de los entrenadores para alguna vez poder inculcarles a los chicos. Fue un premio que me dio el fútbol", concluyó.

Sus objetivos

En cuanto a lo deportivo, la "Joya" remarcó la importancia del triunfo ante Sportivo Belgrano para retomar el liderazgo.

"Otra vez estamos punteros, volvimos a ganar después de dos empates. Estamos a un pasito de la clasificación. Tenemos otro partido como local y ganando ya estaríamos adentro. Queremos clasificar primeros y tener alguna ventaja", explicó.

El Ferro lidera su grupo con 11 unidades y a falta de 6 en juego, podrá abrochar la clasificación con solo empatar ante Chaco For Ever, algo que Jara desea.

Ojalá podamos ir a Villa Ramallo con la clasificación asegurada. Chaco For Ever es un rival nuevo para nosotros, pero debemos aprovechar la localia y hacer sentir a nuestra gente. Si logramos ganar, no vamos a ir relajados para jugar con Defensores. Debemos aprovechar nuestro momento, que es bueno"

"No es un torneo fácil. Los rivales son duros. Nadie te regala nada, pero dependemos de nosotros, y si ganamos ya estamos en el Pentagonal Final", cerró.