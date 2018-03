Nassif y Brué rescataron el "ambicioso plan de obras" que continuará en la provincia durante el año

06/03/2018 -

Tras habilitar el nuevo edificio del Colegio Secundario Medellín, el gobernador de la provincia estuvo acompañado por los miembros de su gabinete, entre ellos la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif y el ministro de Obras Públicas, Arq. Daniel Brué.

En tal sentido, el ministro Brué dialogó con EL LIBERAL en torno al plan de obras públicas de infraestructura escolar que anunció el mandatario santiagueño, sosteniendo que se trata de "un ambicioso plan que venimos trabando en esta gestión para beneplácito de todos los santiagueños, hoy hablamos solo de escuelas y obras relacionadas con la educación, pero esto es mucho más amplio, y van desde rutas, caminos, viviendas, electrificación", y otras obras.

Recalcó que dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia "podemos garantizar la continuidad del programa viviendas sociales, es un plan lanzado por la ex gobernadora y que tendrá continuidad con el gobierno del doctor Gerardo Zamora que no descansará hasta que no quede un solo rancho en Santiago del Estero", apuntó.

Por su parte, la ministra Nassif indicó a EL LIBERAL que "se trabaja para poner a la educación pública santiagueña entre las mejores", y en cuanto al pago del retroactivo del sueldo docente, dijo que "en este momento el Ministerio de Economía de la provincia está trabajando sobre esto y una vez que finalice se informará el modo y el tiempo en que se realizara ese pago", indico al finalizar la funcionaria provincial.