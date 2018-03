Programa de partidos de la decimonovena jornada

06/03/2018 -

El siguiente es el programa de la decimonovena fecha de la Superliga de Primera División, a disputarse entre el viernes 9 y el lunes 12 del corriente: Viernes 9, 19, Godoy Cruz de Mendoza vs. Arsenal; 19, Gimnasia La Plata vs. Banfield; 21.15; Talleres de Córdoba vs. Atlético Tucumán

Sábado 10, 17; Chacarita Juniors vs. Racing; 17; Olimpo de Bahía Blanca vs. Colón de Santa Fe; 19.15; Boca Juniors vs. Tigre; 21.30; Patronato de Paraná vs. River Plate.

Domingo 11, 17; Lanús vs. Estudiantes de La Plata; 17, Huracán vs. San Lorenzo; 19.15; Vélez Sarsfield vs. Rosario Central; 21.30; Independiente vs. Argentinos Juniors.

Lunes 12, 19, Unión de Santa Fe vs. Temperley; 19, Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba; 21.15; Newell’s vs. San Martín de San Juan.