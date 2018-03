Para De Felippe, es el mejor momento de su carrera

Fotos MISIÓN. De Felippe tendrá la responsabilidad de revertir la floja tarea que viene cumpliendo Newell’s en el torneo.

06/03/2018 -

El flamante director técnico de Newell’s, Omar De Felippe, fue presentado por el presidente ‘rojinegro’ Eduardo Bermúdez en la sala de prensa del Estadio Coloso Bielsa, en el Parque Independencia de Rosario, y declaró que "ahora es el mejor momento" de su carrera, porque está "creciendo y aceptando el desafío de clubes grandes".

De Felippe contó que les pidió a los dirigentes "sumar un ‘profe’ y un ayudante de campo del riñón del club al cuerpo técnico. Es que somos los mismos cuatro de siempre", alegó.

Con respecto al equipo, opinó que "los jugadores tienen que retomar confianza. Son detalles los que hay que solucionar. He visto partidos de Newell’s en los que no mereció perder. No todo es malo".

Consultado sobre los puntos a trabajar, anticipó que "una de las cuestiones a resolver es la pelota parada". En cuanto al conjunto que verá la gente desde el lunes, cuando Newell’s reciba a San Martín de San Juan, el DT advirtió que quiere "un equipo con idea futbolística y que sepa qué hacer dentro de la cancha. No sé en cuánto tiempo lo lograremos, pero debe ser rápido".