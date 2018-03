Desalojan fiesta del "UPD" y secuestran bebidas con alcohol

Fotos SECUESTRO. La policía incautó de poder de los menores vodka, fernet, vinos y cervezas.

06/03/2018 -

Personal de la División Prevención y Protección Contra el Alcoholismo efectuó tareas de investigación con respecto a la divulgación de una invitación a la denominada fiesta "Último Primer Día" (UPD) en donde convocaban a un encuentro con estudiantes del último año de los colegios secundarios.

Cerca de las dos de la madrugada de ayer, los efectivos policiales arribaron a una casa de fin de semana ubicada en la localidad de San Pedro en esta ciudad capital, en donde exigieron la presencia del encargado de la propiedad, y fue un adolescente de 19 años, quien declaró que el lugar había sido alquilado por estudiantes de colegios secundarios para efectuar una fiesta.

Inmediatamente exigieron que mostrara los comprobantes de pago de impuestos y correspondientes autorizaciones para realizar el encuentro, pero el encargado declaró que no contaba con la mencionada documentación.

Al observar una gran cantidad de menores de edad en el interior del recinto, se dio intervención a la fiscalía de turno a cargo de la Dra. Aída Farrán, quien al interiorizarse de la situación de vulnerabilidad que estaba sucediendo, ordenó el ingreso de los guardianes del orden pertenecientes a la División Prevención y Protección Contra el Alcoholismo.

Ya en las instalaciones de la finca, los uniformados encontraron diversas botellas de vodka, fernet, vino y cerveza. Con las pruebas en manos, se informó al responsable del lugar sobre el desalojo de la fiesta debido a la situación de riesgo que se constató.

A raíz de ello, varios de los menores fueron retirados por sus padres. Mientras el resto fue trasladado en colectivos, que ellos mismos habían contratado para llegar a la finca, hasta la puerta del colegio al que concurren para ser entregados a sus padres.

Las bebidas alcohólicas fueron secuestradas y afectadas a la causa. En el procedimiento también participó personal policial de la Comisaría 7º, que colaboró debido a la gran cantidad de menores reunidos.

Por su parte, el titular del Proyecto Padre -profesor Marcelo Arambuena- habló con EL LIBERAL y manifestó que "es hora de que de una vez por todas se cambie la normativa y que se pueda llevar detenido o al menos demorado al dueño de la finca, no solamente la multa porque si no se interviene y se concurre a tiempo pueden suceder tragedias".

"No queremos otra ‘Candela’, otro ‘Bauti’, consideramos como institución que no se están adaptando las normas y las leyes para que esta gente que organiza estos eventos no lo haga otra vez", sostuvo Arambuena.