El Liceo Policial inició el ciclo lectivo incorporando alumnas mujeres

Hoy 15:42 -

Alrededor de las 9 de la mañana de este martes, el Liceo Policial dio inicio su año lectivo con un acto que fue presidido por el Sr. Jefe de Policía Comisario General Raúl Montiel, Subjefe de Policía Comisario General Jesús Sánchez, así como demás integrantes de la Plana Mayor Policial.

Durante el evento, resaltó el anuncio de las resoluciones acerca del inicio del presente ciclo lectivo 2018, entre las que se destacaron el nombramiento de cadetes mixtos y a su vez lanzamiento del nuevo diseño de uniforme escolar.

Cabe resaltar que el Liceo Policial, por primera vez desde su creación, abre las puertas a las mujeres, colocándose a la vanguardia de las exigencias presentes y reconociendo el lugar que las mismas se merecen en la formación, en sus luchas y en sus conquistas sociales.

Siguiendo en esta línea de reconocimiento, se remarca que este año se celebra “el Centenario de la Reforma Universitaria” por lo que, con ello, se debe reflexionar que este acontecimiento fue propicio gracias a la lucha de un grupo de jóvenes que procuraban la democratización de la educación en nuestro país, sin lo cual en ese tiempo era imposible entender que la mujer tiene un espacio en su formación académica.

A posterior dirigió unas palabras de bienvenida, el Sub Comisario Gómez, director del Liceo Policial “Cnel. Juan Francisco Borges” quien expreso: “Voy a dirigirme a los integrantes y lo voy a hacer no solo como director sino como un orgulloso ex liceísta que fue formado en esta institución única y especial. Aquí ustedes van a recibir una formación que apunta tanto a la educación intelectual como a la física y a la espiritual, formando un carácter e inculcando valores que se verán reflejados en su accionar”.

Para culminar la ceremonia el Sr. Jefe de Policía, Comisario General Raúl Montiel dirigió sus palabras especialmente a los padres de los alumnos, asumiendo el compromiso de la responsabilidad y capacitación de los jóvenes cadetes.