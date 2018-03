El insólito motivo por el que Inglaterra quedaría afuera del Mundial

Hoy 20:55 -

Parece insólito pero no lo es. El Canciller británico Boris Johnson aseguró que si se demuestra que el gobierno de Rusia participó en el caso del ex espía que fue hallado inconsciente en Salisbury, Inglaterra podría decidir no participar en el Mundial.

“Si se demuestra que Moscú está detrás de la enfermedad de Skripal, será difícil que Inglaterra participe en el Mundial que se celebrará en Rusia en junio y julio. No sabemos con exactitud qué ocurrió en Salisbury, pero si es tan malo como parece, es uno más en la letanía de crímenes que podemos dejar en la puerta de Rusia”, afirmó Johnson.

Y agregó: “Me temo que está claro que Rusia es ahora, en muchos aspectos, una fuerza maligna y disruptiva. Reino Unido está liderando en el mundo los intentos de contrarrestar esta actividad”.

Cabe destacar que Sergei Skripal reveló la identidad de decenas de espías a la inteligencia extranjera MI6 y recibió asilo en Inglaterra tras ser intercambiado por espías rusos capturados en Occidente.