ANÉCDOTAS DE TAXI | "¡No es lo mismo, po!"

Hoy 22:18 -

El chabón sube con equipaje, y uno ya supone el destino. La pinta y la calidad de las valijas, me indicaban Aeropuerto.

-¡Jefe, buen día! ¿Dónde lo llevo?

-¡Hola loco... llevame a la Terminal Vieja!

Estábamos al sur de la ciudad, y habiendo fallado el pronóstico, aprovecho la "milagrosa" onda verde de la Av. Belgrano. Al llegar Pedro León Gallo, giro hacia el destino. El vago se asusta y se molesta, y me dice:

-¡HERMANO, ¿A DÓNDE ME LLEVAS?

-Y... ¿no me dijiste a la Terminal vieja?

-NOOOOO.... Yo te dije: ¡A la terminal, "vieja"!

No siempre un chofer de Mitre, y un pasajero de Central Córdoba, se matan de risa por la situación...

¡BUEN VIAJE, "COMPADRE"!