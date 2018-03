FÚNEBRES | 7 de Marzo de 2018

Hoy 22:48 - FALLECIMIENTOS





- Mercedes Ana Pie (La Banda)

- Nelly Neme de Aguilera (San Rafael)

- Irma Catalina Salvatierra Sguario

- Clotilde Elvira Gadea (La Banda)

- Humberto Randolfo Gómez

- Carlos Roger Cisneros

- Clemida D. Taboada

- Mirta Liliana More Aguirre

- Miguel Ángel Ruiz (Dpto. Figueroa)

- José Ignacio Pérez (La Banda)

- Blanca Villalba de Argañarás

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CISNEROS, CARLOS ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su esposa Alicia Esther Bustos, sus hijos Cecilia, Eugenia, Nataly, Carlos y Alciia, hijos políticos Boris Castro, Alvaro Gómez, Mario Martinez, Natalia Luna, Pablo Bonahora, nietos, Ivonne, Ester, Nahuel, Adrian, Sara, Abigail, Luna, Keila. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque el Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

FARRÁN SERLÉ, HUGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, hijos y nietos participan el fallecimiento del hermano de su apreciado amigo Miguel Ángel, haciendo llegar sentidas condolencias y pronta resignación.

FARRÁN SERLÉ, HUGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Mirta Elizabeth Castaño de Barrón y su hijo Oscarin participan con profundo dolor su fallecimiento y mandan un cariñoso abrazo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FARRÁN SERLÉ, HUGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Raúl A. Valladeres, su esposa Alba Alicia Juárez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su dilecto amigo Miguel. Ruegan por su eterno descanso ofreciendo oraciones.

FARRÁN SERLÉ, HUGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Federico Keselman, Aida Farrán Serlé, sus hijos Delfina y Juan Cruz, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tio. Rogamos oraciones en su memoria.

FARRÁN SERLÉ, HUGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Carlos F. Nallar, su esposa María Elena Lucatelli, sus hijos Elena y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FARRÁN SERLÉ, HUGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. María J. Nallar, su esposo Raúl A. Garcia, sus hijos Leandro y Sebastian participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FARRÁN SERLÉ, HUGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Martín J. Nallar, su esposa Isabel Miranda y sus hijo Martín G. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, HUMBERTO RANDOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Sus hijos Mercedes, Mirta, Eduardo y Ricardo Gómez, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, HUMBERTO RANDOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Sus hijos Alicia, Mirta, Eduardo, Ricardo Gómez, Martina Ledesma, h/pol, nietos y bisnietos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet, Jardín del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, HUMBERTO RANDOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Personal directivo, docentes, personal de Maestranza y Comisión Cooperadora de la Esc. N' 268 Gobernador Manuel Cáceres de la Localidad de Rodeo de Soria, participan el fallecimiento del Papá de su Compañero Ricardo Gómez. Rogamos oraciones en su memoria.

MORE AGUIRRE, MIRTA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Sus padres Martin y Mirta, sus hermanos Leo, Joaquín, Sebastián, Victoria, su abuelo Segundo Calisto, su tía y primas y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE. Tel. 421-9787.

MOREIRA DE SUÁREZ, AURORA PEREGRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Con gran dolor te despedimos querida hermana. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Su prima Alcira, hijos Viviana, Luis, José y sus respectivas familias.

MOREIRA DE SUÁREZ, AURORA PEREGRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Los vecinos del edifico Salta 451 participan su fallecimiento, acompañan a su familia, en especial a su hijo Fabian Suarez, ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE AGUILERA, NELLY (q.e.p.d.) Falleció en San Rafael Mendoza el 3/3/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Nazih Nader, su esposa Norma Azar y sus hijos Juan y Samir Nader participan con profundo dolor su fallecimiento.

NEME DE AGUILERA, NELLY (q.e.p.d.) Falleció en San Rafael Mendoza el 3/3/18|. Los compañeros de su hijo Carlos del Dpto. Rendición de Cuentas participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE AGUILERA, NELLY (q.e.p.d.) Falleció en San Rafael Mendoza el 3/3/18|. Señor, se que está junto a ti, donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad. Participan su prima Wadiha Neme de Flores y sus hijos Ana María Masón, Rubén flores y Daniel Flores.

PAZ, FLORENCIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/18|. La Comunidad Educativa del Instituto Superior de Formación Docente N° 3, de Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del profesor Ulises Paz. Elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

SALVATIERRA SGUARIO, IRMA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Sus sobrinos José Nicanor Meossi, y Luisa Zaccardi de Meossi, sus hijos José, y Florencia, Nicanor y Gabriela participan con pesar el fallecimiento de su querida tía Irma. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA SGUARIO, IRMA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su sobrina Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos Marta Eugenia y Ricardo Chazarreta, Rolando Juan y Karina Rostan; María Inés y Carlos Caruso y María Alejandra y Carlos Lezana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SALVATIERRA SGUARIO, IRMA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Ricardo Chazarreta, Marta Eugenia Barbieri y sus hijos Eugenia María y Ricardo Martín participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA SGUARIO, IRMA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. María Elvira Santillán de Yunes, Marta Santillán de Coronel y José Raúl Santillán Brander participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA SGUARIO, IRMA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Santiago C. Lezana, Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar y Valentino y sus nietos Federico, Faustino y Benicio participan su fallecimiento.

TABOADA, CLEMIDA D. (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su hijo Juan Carlos Taboada, su hija política Lucinda Coria, sus nietos Fernando, Noelia, su nieta política Fernanda, su bisnietos Marcos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Los Flores. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 421-9787.

TOLOZA DE NINICH, MYRIAM AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/18|. Su suegra María Montoya Salvador y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE ARGAÑARAS, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su esposo Carlos Argañarás, sus hijos Cali, María Eugenia, Mariana H. políticos, Nancy, Daniel, nietos, Alejandra, Marcos, Delfina, Rocío, Lusiana y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de San marcos. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - Tel. 421-9787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Te busco y no te encuentro, te extraño y te recuerdo. Espero que un día volvamos a encontrarnos para recordarte. ¡Cuánto te amo! Su esposa Kuqui, su madre Nely, sus hijos Vivi, Gabi, Gisell, Erik, Évelin, hijos políticos, sus nietos Martín, Mateo, Alejo, Sofía, Santino y Pilar invitan a la misa que se realizará en la Pquia. San José, Bº Belgrano a las 20.30 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/15|. Al conmemorarse tres años de su partida. Vivirás por siempre en nuestros corazones y en cada recuerdo que compartimos juntos. Su esposa Norma, sus hijos José, Juan, Matías, Lucrecia, Virginia y Guadalupe invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido, mi Dany, estas pocas líneas surgen de lo más profundo de mi corazón, es una necesidad comunicarme contigo, decirte cuánto te quiero, cuánto te extraño, acostumbrarme a esta nueva etapa tan extraña. Fuiste lo mejor para mi, vivir cada día tan lejano y me aferro al amor, a la protección de tu hermana, mi única hija del alma, que me brinda todo su amor para seguir por el camino de la vida. Te fuiste para no volver y así pasa y pasará, hasta decir basta a este tiempo a veces sin sentido y en un silencio sagrado para mi me dices - ¡No decaigas mamá! - y la lagrimas resbalan sin querer y a través de ellas brilla tu rostro querido. Tu mirada cálida me sonríe y entonces encuentro fuerzas para seguir adelante. Gracias hijo, en silencio me dices te quiero mucho mamá, no te dejes vencer por la tristeza, mi hermana está contigo y te ama más o igual de lo que yo te amo y en esa sonrisa fuerte encuentro ganas de seguir adelante. Tu mamá ofrece sus oraciones al Señor nuestro Dios y reza por la paz y tu eterno descanso en la misa de hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Siempre... Siempre estoy y estaré contigo.

SILY DE YANUCCI, LYDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/16|. Su familia invita al oficio religioso que en su recuerdo se realizará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse dos año de su desaparición física.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FABRI, GIORGINA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Sus hijos María, Giorgina, Juan Carlos, Laura, Dora,Mario , h/pol, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Misericordia a las 11 hs. Casa de duelo Sala Nº 1 Av. Belgrano 532 L. B. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GADEA, CLOTILDE ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Sus hijos Susana, Lidia y Ricardo, hijos políticos Hugo y Liliana y sus nietos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Ceremonial, exequias y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PÉREZ, JOSE IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su esposa Nélida Gonzalez, sus hijos Chuchuna, Martín, su mamá Aurora Coria, hnos. nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio del Porvenir. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 421-9787.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Su hermana María Evelia Pie y su sobrina Beatriz Pie participan con dolor su fallecimiento. Piden paz y descanso para su alma.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Su sobrino Fernando Augusto Pie y Carla Barrera participan con dolor su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Sus sobrinos Facundo Augusto Pie e Ivana Serrano, su hijo Valentino Pie participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Su sobrino Mariano Carlos Nicolás Pie y Lucía González participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Su sobrina Mercedes María Paula Pie y Fran participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Lucia Ybarra de Carrizo. Roberto Carrizo y familia; y María del Carmen Carrizo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Su ahijado Adrian Ignacio Coronel, su esposa María Paula y sus hijos Francisca y Vicente, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Lilia Abregú y Walter Coronel, Santiago Coronel y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Cristo te llamó, hoy te recibe en su Morada de luz y paz para que goces de la gloria eterna. Liva de Scaglioni y sus hijos Rubén y Mangui y flias participan su fallecimiento.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Familia de Raúl Eduardo Cordero, Amelia Argañaraz, hijos Ariel y Mariela; hijos políticos y nietos con pesar despiden a Gringa y ruegan al Señor su descanso eterno.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Querida Mecha, amiga y vecina, te vamos a extrañar!!. Bettina y Raúl Argañaraz, sus hijos Santiago y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Pila y Mgui Santillán, Juan Auad y Juan Faura participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz querida Gringa.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Fausserl y Jhalilhk Ibaraibar (Pie) participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Jury Pie y Alexis Pie y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Salvador y Pablo Pie participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su paz eterna.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Transportadora (Agropampa) participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan difícil momento.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. CPN Juan Carlos Díaz despide con dolor los restos de su colega y amiga. Acompaña a su familia ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Que los ángeles la reciban y le den el descanso junto a su querida madre. Gracias por su enseñanza, le debo mucho. La despedimos con mucho cariño y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Su ex alumna Prof. Lorena Lescano Raed, su marido Sandro Morales e hijas.

ZELAYA, JESÚS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. Sus sobrinos Marilú, Pichón, Vicky y Benja Eleán participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su tía Emita, primos y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CHIARIA DE RODRIGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Sus hijos Sandra y Fernando, su nietos y bisnieto y su hija política, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio Parque. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CHIARIA DE RODRIGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su hija Sandra, su nieta Florencita y Lilen, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria., Frías.

CHIARIA DE RODRIGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su hijo Fernando, sus nietos y su bisnieto participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

CHIARIA DE RODRIGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su hermana Cristina y sus hijos Andrea y Sergio Kachelava, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

CHIARIA DE RODRIGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su nieto Gastón Maldonado, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria. Frías.

CHIARIA DE RODRIGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Te recordaremos siempre con mucho cariño Musi Nazar, Negrita y familia despiden a la querida Rosita en su partida al reino Celestial. Descansa en Paz. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.

CHIARIA DE RODRIGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su bisnieto René Francisco participa con profunbdo pesar su fallecimiento y ruega al altísimo oraciones en su querida memoria. Frías.

CORONEL, AMADA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Luís Maestro, su esposa e hijos piden resignación al Altísimo para su madre Rosa, su hijo Franco, hermanos Julio, Mario, Lucho y René y brille para mella la luz que no tienen fin. Frías.

CORONEL, AMADA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. "La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Salmo 23,6". La Comunidad Educativa de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Franco Coronel. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

NUÑEZ, LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Sus amigos Germán Santucho, su esposa Silvia e hijos Norma, Eduardo, Ricardo, Angélica, Germán y Carlos y respectivas familias participan con profundo dolor su falleciminto y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pozo Hondo, Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

RUIZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Sus hijos Ciro, Axel, Ruiz, su mamá Amanda, sus hnos. Fabian, Rogelio, Ana Carolina, Lidia, Hugo, Julio, María, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de La Invernada, Dpto. Figueroa. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 421-9787.

SANTILLÁN, DOMINGO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. "El que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna" La Comunidad Educativa de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Claudia Santillán. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin y pronta resignación para sus familiares.

VELÁZQUEZ, ALBERTO FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento del padre de la profesora Ramona Velazquez. Choya.