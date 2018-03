Luis Ventura fue brutalmente agredido en un partido de ascenso

Hoy 22:59 -

El periodista Luis Ventura fue víctima de un brutal ataque durante un partido del ascenso. Futbolistas y cuerpo técnico de Central Ballester agredieron al entrenador de Victoriano Arenas en la cancha de Colegiales.

“Todo comenzó cuando fui a retirar a mi equipo de la cancha y se me abalanzaron los jugadores y gente del banco de suplentes de Ballester. Me pegaron desde atrás una trompada en la cabeza, me tiraron al piso y me dieron una patada en las costillas”, relató el periodista.

El hijo del periodista fue agredido cuando trató de defender a su padre. Asimismo, contó que estuvo demorado “hasta que la Comité Provincial de Seguridad Deportiva (Aprevide) y Prefectura desalojaron el barrio”

“No voy a hacer la denuncia porque lo que pasa en la cancha, queda en la cancha”, cerró.