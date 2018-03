La Oficina Anticorrupción radicó una denuncia en la Justicia provincial

07/03/2018 -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia a través de la Oficina Anticorrupción (OA) radicó una denuncia penal en la Justicia provincial a raíz de los casos de presunta defraudación a la Anses. La denuncia,contra personas a establecer solicita dilucidar si hubo falsificación de instrumentos públicos, ya que se habrían utilizado actas de matrimonio truchas para perpetrar las estafas a la Anses. Esta presentación respaldada con documentación que obraba en la OA, se concretó ayer en la Unidad Fiscal a cargo de Julio Carmelo Vidal (de turno). Dicha presentación se produjo tras conocerse la denuncia pública de la titular de la Anses local, Natalia Neme, acerca de que personas estarían cobrando de manera ilegal, pensiones derivadas de titulares de jubilaciones fallecidos. Para ello, se habrían fraguado actas de matrimonio con estos titulares de jubilaciones fallecidos, irregularidad que fue detectada en un control del organismo previsional. Es por ello que la Anses se prepara para interponer una denuncia en la Justicia Federal por la estafa al organismo. Amén de ello, el Estado santiagueño decidió radicar la denuncia en el fuero penal provincial por intermedio de la OA, luego de que la Dirección de Registro Civil comprobara -tras analizar las copias de las actas de matrimonio utilizadas para realizar la estafa a la Anses, y que fueran proporcionadas por la Dra. Neme- que las actas habían sido adulteradas o bien no existían en el libro original donde se asientan los matrimonios, entre otras anomalías. Así lo indicaron calificadas fuentes a EL LIBERAL las que señalaron que la denuncia penal es contra personas a determinar por la presunta falsificación o adulteración de instrumentos públicos.

Puntos clave

Las anomalías detectadas por la Dirección de Registro Civil con relación a las copias de las actas que se utilizaron para cobrar las pensiones derivadas y que denuncia la Dra. Neme, son cuatro: 1) Las actas no están inscriptas en los libros del Registro Civil. 2) Las actas no se encuentran legalizadas. 3) Los sellos no son los utilizados por el Registro Civil. 4) La tipografía no se corresponde con las utilizadas por el Registro Civil.

Fuentes vinculadas con el trabajo interno que realizó el Estado provincial con relación a este caso, indicaron que como las actas de matrimonio utilizadas para estafar a la Anses no están en los libros o no están legalizadas, se sospecha que se habrían sacado copias de las actas y luego cambiado nombres y usado sellos que no son los que utiliza el Registro Civil.

Fiscal general

Con relación a la presentación y los posibles pasos a seguir por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Luis de la Rúa señaló en diálogo con Noticiero 7 que se harán las investigaciones pertinentes y no descartó que se cite a la Dra. Neme para que dé su testimonio.

También manifestó que si hay una defraudación a la Anses la competencia será de la Justicia Federal. "Se harán las investigaciones pertinentes, lo que escuché de la Dra. Neme es que a simple vista, eran actas adulteradas. Dudo que hayan salido (las actas) del Registro Civil; de todos modos hay una presentación (de la OA) y me dijo el fiscal Vidal que estará pidiendo copias de las actas que supuestamente habrían presentado para verificar la autenticidad de las mismas", comentó el alto funcionario judicial.

Señaló que entre las probables medidas que solicitaría la Unidad Fiscal se encuentra la toma de testimoniales.

"No descartó la citación a la Dra. Neme. Hay que ver cómo es el tema, si hay una defraudación a la Anses será competencia federal", señaló.