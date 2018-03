La NBA Santiagueña programó seis partidos para esta noche

07/03/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán seis partidos de los diferentes torneos que organiza la NBA Santiagueña.

Por el Torneo Miguel Cortijo para mayores de 45 años se cumplirá la siguiente programación: en Defensores del Sud, Defensores vs. Don Bosco; en Club Huaico Hondo, Huaico Hondo vs. Defensores de 45.

Por el Torneo de Ascenso se enfrentarán: en Coronel Borges, Juveniles de Borges vs. Los Colorados; en Mariano Moreno, Amigos del Básquet vs. Warriors; en Villa Mercedes, Indumentarias Rafa vs. Los Halcones.

Por el Torneo de Primera, en cancha de Coronel Suárez, el local jugará frente a Maxihogar.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.