El mejor boxeo vuelve al Coliseo de La Banda

Fotos PROMESA Habrá pegadores foráneos en la cita central

07/03/2018 -

El mejor boxeo interprovincial volverá a darse cita este fin de semana en la ciudad de La Banda, más precisamente en imponente estadio del Coliseo. La cita de los guantes tendrá lugar ‘este viernes por la noche, en tanto que la organización dispuso que el pesaje de los boxeadores se desarrolle mañana desde las 18 en el gimnasio del Coliseo de La Banda. Habrá un programa más que interesante de peleas, en donde sobresale que animarán como plato central Hugo Roldán vs. Lucas Dadamo (Rosario) en welter. Luego pelearán: Sergio Rosales vs. Joel Arena (Mza.) en Ligero. González Latorre vs. Agustín Paterno (Rosario) 57 kg; Iván Cisneros vs. Leandro Soromelo (Rosario), 85 kg; Mariano Velázquez vs. Jonatan Kessel (Rosario), 61 kg; Luis Rosales vs. Álvaro Carabajal, 60 kg; Luis Borges vs. Rodrigo Ruiz (Tuc.), 54 kg y Brian Velázquez vs. García Kermes (Tuc.).