Mitre y Central Córdoba, ante dos equipos de Primera

Fotos Central Córdoba volverá a medirse ante Vélez, después de 47 años. Mitre irá ante Defensa y Justicia.

07/03/2018 -

En la tarde de ayer, en el predio de Ezeiza que posee la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), se realizó el sorteo del cuadro principal de la Copa Argentina. De este torneo participarán los representantes de nuestra provincia: Central Córdoba y Mitre.

Tras el ordenamiento, el Ferroviario se medirá ante Vélez Sarfield y el Aurinegro tendrá a Defensa y Justicia como rival.

Cabe recordar que Mitre accedió a esta instancia tras terminar bien posicionado en la tabla de la Primera B Nacional.

Mientras que Central Córdoba para llegar a esta llave participó de dos instancias previas, en las cuales eliminó a San Lorenzo de Alem de Catamarca y a Unión de Villa Krause de San Juan.

Aún resta definir día, hora y escenario para estos encuentros.

De esta forma, "ferroviarios" y "fortineros" volverán a verse las caras en competencias oficiales tras 47 años. El primer enfrentamiento entre ambos se registró en cancha de Central Córdoba un 24 de septiembre 1967, en el marco de los extintos Torneos Nacionales. En esa ocasión el encuentro terminó con el marcador en blanco.

El siguiente antecendente se remonta al 10 de noviembre de 1971. En esa ocasión, el Ferroviario se despachó con una goleada de 4-0 sobre el equipo de Liniers, con tantos convertidos por Jorge Marzona y un triplete de Pedro "Pelé" Tignanelli.

En cambio el duelo que protagonizará Mitre ante el Halcón de Florencio Varela, marcará el primer enfrentamiento entre estas dos instituciones.

En la edición anterior, Central Córdoba no pudo avanzar a los 16avos, al caer por 2-0 ante Alvarado de Mar del Plata, en cancha de Estudiantes de Caseros, mientras que Mitre no pudo sostener el resultado ante Racing Club y terminó cayendo por 2-1, en cancha de Banfield.

De esta instancia de 32avos de final participarán 64 equipos, los cuales son 28 de la Superliga, 12 de la B Nacional, cinco de la Primera B Metropolitana, cuatro de la Primera C, tres de la Primera D, ocho del Federal A y cuatro del Federal B.

Otros cruces

El resto de las llaves, son Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba de Rosario; Lanús vs. Douglas Haig; Arsenal vs. Cipolletti de Río Negro; Newell’s Old Boys vs. Deportivo Rincón de los Sauces; Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba; Chacarita- Deportivo Maipú de Mendoza; Banfield vs. Lamadrid; Huracán vs. Victoriano Arenas; y Rosario Central vs. Juventud Antoniana de Salta.

Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Luján; Atlético de Rafaela vs. Defensores de Belgrano; Tigre vs. Brown de Puerto Madryn; Almagro vs. Gimnasia y Esgrima Jujuy; Godoy Cruz vs. Defensores Unidos de Zárate; Olimpo de Bahía Blanca vs. Aldosivi de Mar del Plata; Villa Dálmine vs. UAI Urquiza; Temperley vs. Estudiantes de Caseros; Patronato vs. San Martín de Tucumán; Atlético Tucumán vs. Tristán Suárez; Talleres vs. Midland; San Martín de San Juan vs. Brown de Adrogué; Unión de Santa Fe vs. Juventud Unida de Gualeguaychú; y Colón de Santa Fe vs. Morón.

El único equipo que no tiene rival confirmado es Argentinos Juniors que debe esperar el desenlace de la serie entre Independiente de Chivilcoy o Atlético San Jorge de Santa Fe, ambos del Torneo Federal B.