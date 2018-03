Buscan a un remisero que secuestró a su ex en un auto

Fotos DENUNCIA. La víctima se presentó en la Comisaría 12 y contó lo que había sucedido. El acusado es buscado.

07/03/2018 -

Por orden de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, la policía con sus distintas reparticiones busca intensamente a un remisero de La Banda, quien fue denunciado por su ex pareja luego de que la interceptara en la calle y amenazándola con un arma la obligara a subir a su automóvil.

Según contó Liliana -de 36 años, con domicilio en el Bº Finca de Ramos-, ella regresaba de su lugar de trabajo. Iba con destino a su casa cuando en la esquina de calles Avellaneda y Moreno fue sorprendida por el acusado, minutos después de las 18.30.

El sujeto la tomó de la riñonera que la víctima tenía y apoyándole un arma (aparentemente de fuego) en la espalda, la obligó a subir a su vehículo. Aunque resistiéndose en una primera instancia, Liliana obedeció al acusado quien la condujo rumbo a la avenida Besares.

Mientras circulaba con destino a la zona del canal, el remisero de apellido Álvarez, residente en el Bº 25 de Mayo, sector 300 Viviendas, le decía que debían hablar. La damnificada le respondió que no tenía nada para decirle y que quería que la dejara en paz.

Lejos de entrar en razón, el acusado continuó a toda marcha por la ruta 51. La mujer, temiendo lo que le podía pasar, intentó arrojarse del vehículo en movimiento. Pero él la tomó del brazo y evitó que se lanzara a la calle.

"Quedate quieta porque si no te voy a matar", la amenazaba el acusado, quien continuó el viaje hasta cruzar las vías. Mientras estaban en una zona montuosa, el remisero le cuestionó a la víctima que ella hacía cosas con su pareja que con él no había hecho, como por ejemplo salir de viaje.

La mujer le contestó que ella no tenía nada que explicarle y él nuevamente la amenazó de muerte diciéndole: "si no estás conmigo no estás con nadie". Liliana le suplicó que la dejara ir y en un descuido del acusado abrió la puerta del auto y comenzó a correr.

De nada sirvió el intento de la damnificada, ya que a los pocos metros fue alcanzada por el acusado, quien comenzó a golpearla. Afortunadamente en ese momento cruzó una camioneta, que al ver la violenta escena detuvo su marcha y la auxilió.

El remisero huyó de la escena al ver a la policía, pero ahora es intensamente buscado. La Comisaría 12 tomó intervención en el caso. Las averiguaciones pertinentes están a cargo de la Unidad de Violencia de La Banda.