Central le puso candado a su arco

Fotos FIRMEZA. Alexis Ferrero es uno de los baluartes defensivos del Ferro, pero le atribuyó el mérito a todo el equipo.

07/03/2018 -

Aquella tarde del 11 de febrero, que pintaba para fatídica pero terminó en hazaña, dejó su huella. Central Córdoba perdía 3 a 0 en Salta, ante Gimnasia y Tiro, pero terminó ganando 5 a 3. Pero esos tres tantos que recibió el Ferro en apenas 27 minutos sirvieron para hacer una fuerte autocrítica que dio sus frutos.

Desde entonces, el equipo de Coleoni no volvió a recibir goles hasta ahora y ya acumula 321 minutos con la valla invicta.

Es cierto que fue muy positivo haber vuelto a convertir el domingo pasado (el Ferro venía de dos 0 a 0 seguidos), pero no menos importante fue que haya mantenido su arco en cero por tercer cotejo seguido.

El primer marcador central y capitán del equipo ferroviario, Alexis Ferrero, dialogó con EL LIBERAL sobre esta solidez defensiva que recuperó el equipo tras aquel desliz en Salta. Pero lo atribuyó a un trabajo de equipo y no exclusivo de la última línea.

"Es un trabajo de equipo. El que no nos conviertan es un trabajo de grupo, lo trabajamos en la semana. Así como trabajamos también en tratar de empezar la jugada desde abajo, hilvanar pases, movimientos. Todo lo que realmente practicamos está dando sus frutos así que estamos contentos por eso", contó.

Consultado si aquellos tres goles recibidos en 27 minutos hicieron un clic en el equipo, respondió: "En esa semana hicimos una fuerte autocrítica respecto de algunas cosas que no estábamos realizando de la mejor manera o que habíamos dejado de hacer. El domingo se notó ese trabajo, esas ganas del equipo en poder encontrar otra vez el funcionamiento y volver a ser ese equipo avasallante que fuimos el domingo, así que estamos más que contentos".

En el buen funcionamiento defensivo, el pilar es la confiable zaga que Ferrero conformó con el paraguayo Hugo Vera Oviedo. "Parece que se conocen de toda la vida", dijo el domingo el "Sapo" Coleoni. "Me siento muy bien con él, es un jugador de experiencia que hace muchos años está en el club, nos complementamos muy bien", confesó el ex River y Huracán.

Y agregó: "Tenemos la seguridad de nuestro arquero que eso también es muy importante. Los volantes que también nos ayudan, los laterales. Es un juego de equipo".

La vuelta al gol

Ferrero celebró que, ante Sportivo Belgrano, Central haya vuelto al gol y al triunfo. "Fue una buena noche, nos reencontramos con la contundencia que nos estaba faltando en los dos últimos partidos. Pudimos ganar, nuestros delanteros volvieron a convertir, tuvimos muchas situaciones de gol en el segundo tiempo como para ampliar al ventaja y bajamos a un rival directo por la lucha. A pesar de que no está nada dicho todavía, ya le sacamos una buena diferencia", celebró.

"Gracias a Dios las oportunidades que tuvimos las pudimos concretar, en el segundo tiempo pudimos haber terminado con un resultado más abultado pero en líneas generales ganamos bien", agregó para redondear el concepto.

El plantel volvió ayer al trabajo con la mente puesta en Chaco For Ever, el rival ante el que buscarán el domingo la clasificación al Pentagonal. "Ya empezamos a pensar en Chaco. Sabemos que viene sin posibilidades pero a veces esa clase de rivales son los que realmente te pueden complicar. No juegan por nada y vienen sin presiones, entonces a lo mejor se sacan la mochila de eso y te pueden complicar. Entonces nosotros necesitamos seguir de la manera que estuvimos el domingo. Y si lo podemos mejorar, bienvenido sea", reflexionó el capitán de Central.

Ante su gente, el Ferro volverá a tener la presión de ganar. "Desde el primer partido que tenemos la presión por jugar, por ganar, por mostrarle algo lindo a la gente. Creo que de a poquito nos fuimos acoplando bien, el grupo se empezó a sentir fuerte y sólido en base a resultados y funcionamiento. Seguimos por este camino y cada vez falta menos", cerró Ferrero.