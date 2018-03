"Sampaoli tiene tiempo para armar el equipo"

Fotos PALABRA. Mac Allister sostuvo que a 100 días del Mundial de Rusia el técnico de la selección "tiene el tiempo necesario para armar el mejor equipo".

07/03/2018 -

El secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, sostuvo ayer que a 100 días del Mundial de Rusia el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, "tiene el tiempo necesario para armar el mejor equipo". "Argentina logró una clasificación muy complicada, atravesó momentos muy disímiles y estuvo hasta el último momento en duda la clasificación", dijo a Télam.

Mac Allister señaló que espera que Sampaoli adopte "buenas decisiones para que sea un gran mundial" para el equipo nacional.

En el orden personal, expresó su "especial satisfacción" por la actuación de sus hijos Alexis (autor de uno de los goles), Kevin y Francis, en el partido que Argentinos Juniors le ganó anoche a Boca Juniors por 2-0 por la Supercopa.

"Feliz por llegar a los 50 años (ayer fue su cumpleaños) y por todo lo que pasó anoche. Uno ve a sus hijos desde muy chicos prepararse, esforzarse, levantarse temprano y recorrer el Gran Buenos Aires jugando al baby fútbol, dejar de lado muchas cosas personales y alcanzar el sueño de llegar" a la Primera comentó el funcionario, ex jugador de Argentinos Juniors y Boca.

"Tal como me paso a mí cuando me tocó jugar: ver sus esfuerzos plasmados en la realidad como anoche con buen nivel deportivo, fue una vivencia increíble".

"Ellos siempre fueron chicos con una situación particular, por un lado ser hijos de... y eso jamás lo sintieron en Argentinos, que es un club familiar: se fueron formando a veces titulares, otras no, y ése es un mensaje para otros chicos que no se decepcionen por no jugar y abandonen, tienen que seguir", remarcó.