Las redes sociales se inundaron de dolor

07/03/2018 -

La triste noticia del deceso de la adolescente causó conmoción en la provincia y no tardó en circular en las redes y junto con ella los mensajes de dolor.

La víctima era conocida entre sus afectos como "Mirtita", y según contó su madre a la Dra. Gallo, había estado internada en una institución para recuperarse de su adicción a las drogas. Además era celíaca.

Los saludos de pesar inundaron los perfiles de Facebook. "Mi flaca, por qué me dejaste, no termino de creer lo que te pasó. Tenías una vida por delante. Me parte el alma saber que ahora sos un ángel", arranca el mensaje compartido por su prima. "Cuidame mucho y guiá a tus hermanitos", finaliza la mujer.

Muchos amigos y familiares se sumaron al posteo acompañando el dolor de la familia en este duro momento. Otros escribieron que "nadie sale del asombro".