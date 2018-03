"Quiero que se haga justicia y quien le hizo esto a mi hija pague"

Fotos GRAN PESAR. Monserrat, la madre de Mirta, no encuentra consuelo.

07/03/2018 -

La familia de Mirta no sale de su asombro y aún busca explicaciones para entender el porqué de la tragedia que hoy les provoca un tremendo dolor.

Mirta Monserrat Aguirre, madre de la menor, recibió la noticia cerca de las 7 de la mañana cuando uno de sus hijos que estaba en La Banda, en la casa donde la menor vivía con su novio, le informó lo que había sucedido.

Enterada de la tragedia se presentó en la casa donde la policía estaba trabajando y allí fue entrevistada por la fiscal a cargo del operativo. Más tarde, Monserrat dialogó con Noticiero 7 y contó que Mirta era la mayor de 4 hermanos.

“Lo único que me dijeron es que convulsionó y que antes había estado tomando vino. Eso me contó uno de sus hermanos mellizos que estaban ahí con ella”, expresó Monserrat.

Pedido de justicia

Más tarde, la mujer sostuvo que su hija “no estudiaba, pero este año se anotó para comenzar la secundaria en La Banda. Ella venía muy poco, casi siempre cuando peleaba con una cuñada (hermanastra de su novio). Pero estaba unos días y volvía otra vez”.

Monserrat dijo que trató de ayudar a su hija a salir de las adicciones. “A los 14 años, cuando nos enteramos que ella consumía, la interné para que se rehabilite, pero no terminó el tratamiento. Salió y se puso de novia con este chico que también consumía”, reveló.

“Ella se fue de aquí y no podíamos comunicarnos. Jamás me contó que estaba embarazada”, sostuvo la mujer desconsolada por la pérdida. Además pidió “que se haga justicia por lo que pasó. Que el que le hizo eso a mi hija pague. Que la Justicia me ayude”.

El cuerpo de Mirta fue entregado en horas de la tarde-noche a su familia para que sean sepultados.